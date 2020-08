No meterá las manos en elección del sindicato de Jumapag, dice Aurelia Leal

Guasave, Sinaloa.- La alcaldesa Aurelia Leal López dijo que ella jamás se andará metiendo en un proceso ajeno y que le deseará lo mejor a los candidatos.

“Nosotros no nos meteremos como siempre, no tenemos preferencia por nadie, no sé cuántos candidatos hay pero les daremos lo necesario para que ellos cumplan con esta labor”, expresó.

Por parte del municipio dijo que les darán cubrebocas a cada uno de los agremiados, gel antibacterial y se vigilará que se cumpla con la sana distancia.

La mandataria municipal dijo que la relación de cordialidad que ha mantenido su administración con el actual dirigente, Roberto Acosta, no quiere decir que quiera que gane.

“Son relaciones cordiales que se han venido dando a lo largo de muchos años y esa relación, esa buena amistad se va seguir dando independientemente de los resultados que se generen”, dijo.

Aseguró que con quien gane la dirigencia del Sindicato buscarán entablar una buena relación, además de destacar que la Junta ha tenido grandes avances pese a que quisieron declararla en quiebra.