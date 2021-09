¡No perdonan! Informados a medias y a destiempo, critican consejeros de Jumapag en Guasave

Guasave, SInaloa.- Tras la remoción de la gerencia general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) de Alejandra Valdés Arellano, los representantes del sector productivo en el consejo directivo de la paramunicipal una vez más criticaron que no se les mantenga informados sobre lo que acontece.

Señalaron que el tiempo que queda es muy poco para que otro gerente pueda hacer realmente algo bueno por la junta, además de que ven difícil que alguien acepte el puesto.

Leonor Espinoza, presidenta de Canaco Guasave, señaló que una vez más no se les había informado a los consejeros de lo que ocurría en la paramunicipal ni de la intención de remover a Alejandra Valdés Arellano de la gerencia general.

“No estábamos enterados; como ya lo hemos expresado nosotros nos enteramos de último momento de todas las decisiones, de los convenios que se hacen con dependencias tanto federales como estatales y también con el sindicato, la verdad es que nos sentimos agraviados porque no se le da la importancia que tiene el Consejo Directivo, incluso el tema no estaba en el orden del día, se tocó en asuntos generales, entonces prácticamente vamos ahí nada más a escuchar lo que se dice, porque no se nos informa previamente de lo que sucede”.

En ese sentido, José Luis Orozco Luque, presidente de Canacintra Guasave, coincidió en que es complicado acudir como consejeros sin tener información y además tener que tomar decisiones en el momento.

“Al consejo se le tiene que tomar en cuenta, se le tiene que tener más respeto a los consejeros porque no se pueden estar tomando decisiones importantes, vitales para el organismo, sin información; íbamos para 4 meses sin sesionar y llegar a la reunión con un cúmulo de problemas a resolver en ese momento y sin información es complicadísimo”.

Orozco Luque indicó que en un cargo tan relevante, el cambio no debe ser tan abrupto, sin embargo la decisión no está en ellos y enfatizó que a tan poco tiempo de culminar la administración será difícil lograr algo.

“Ya a 45 días qué se pudiera hacer, o qué plan se pudiera implementar con el nivel de problemas que trae la junta, la verdad es que de aquí a que busquemos a alguien con perfil y que además quiera entrarle es complicado; el tiempo que resta pues ni para conocer al personal, la verdad”.

Orozco Luque se dijo sorprendido de que ahora se les dejara a los consejeros el nombramiento de la nueva gerencia, cuando hace cuatro meses presentaron un perfil muy adecuado y se les ignoró.

“Entiendo que los cambios y enroques se tienen que dar y sí nos cayó de sorpresa que la alcaldesa nos dejara esa decisión, cuando en su tiempo lo quisimos hacer y no se nos tomó en cuenta”.

La presidenta de Canaco, por su parte, comentó que no ve razonable el cambio a estas alturas de la administración, pues es muy poco el tiempo que se tendría para poder hacer algo por la Junta.

“A 45 días de terminar esta administración, no es razonable el cambio de la gerente actual, tiene 4 meses a penas en el cargo; porque si gente que conoce el tema ha tenido problemas, ahora una persona totalmente nueva en ese puesto, pues no va a terminar de conocer todas las áreas para cuando acabe la administración y pues es volver a empezar”.

Leonor Espinoza aclaró que como la indicación ya está dada, se está trabajando ya en buscar el mejor perfil para el puesto.