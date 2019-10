‘No podemos hacer nada por Natalí, pero que no le pase a nadie más’

Guasave, Sinaloa.- En cuestión de días la vida de la familia Beltrán Santana cambió radicalmente. Su pequeña hija de 4 años perdió la vida tras presentar un fuerte cuadro de deshidratación por una posible infección estomacal, y su hijo, quien también presentó síntomas similares, permaneció en observación y atención médica en el Seguro Social.

Los Beltrán Santana desconocen la causa de la infección que también afectó a la madre de familia con vómito y fuertes dolores estomacales, sin embargo, temen que sea algo que esté en su comunidad, La Trinidad, pues como ellos, se tienen al menos siete casos más con la misma sintomatología.

La pérdida

Ramón Beltrán Verdugo comentó que en cuestión de dos días su vida quedó marcada, pues el lunes toda su familia estaba bien y para el miércoles había perdido a su pequeña hija Natalí y su hijo permanecía bajo observación médica.

“Todo fue muy rápido, el lunes todos amanecimos bien, el martes se sintieron mal, y el miércoles en la madrugada a Urgencias y luego ya no estaba mi niña.”

Beltrán Verdugo confiesa que desconocen las causas de la enfermedad que afectó a tres de los cuatro integrantes de su familia.

No sabemos en sí cuál fue la causa, de hecho mi niño también tuvo síntomas, me lo dieron de alta hasta ayer (jueves), mi esposa también se sintió mal, los mismos síntomas, ), a lo que nosotros hemos averiguado dicen que eso pudo ser algo viral.”

El padre de familia detalló que a la pequeña Natalí no pudieron hacerle estudios pues cuando arribaron con ella al hospital se encontraba muy débil y no le encontraban las venas, además casi de inmediato entró en paro y no hubo tiempo.

“A nosotros nos dijeron que llevaba un cuadro muy fuerte de deshidratación, pero a mi niña no pudieron hacerle estudios de nada porque no pudieron encontrarle las venitas y no pudieron sacarle sangre.”

Doralí Santana Lugo narra que desde que sus hijos presentaron los primeros malestares acudieron a un familiar que es doctor, quien les recetó un medicamento, suero, agua y mantener a los pequeños en un lugar fresco; señala que incluso el martes la pequeña comió un poco de caldo de pollo con arroz, y ambos niños mostraron mejoría, por lo que al llegarse la noche se acostaron sin problemas, pero en la madrugada del miércoles, aproximadamente a las cinco de la mañana, la preocupación los inundó de nuevo.

Se levantó mi esposo y me dijo que el niño había vomitado todo de nuevo, le dije que ya habría que llevarlos al hospital; la niña también vomitó un poquito de agua, pero la notamos muy pálida y entonces corrimos al Seguro Social.”

Las últimas palabras que Doralí escuchó de su niña fueron ‘Sí mamá’, cuando la tenía en sus brazos y le dijo que ya la iban a atender, que ya se iba a poner bien.

“La niña llegó consciente, yo la tuve en mis brazos y le dije hija ya te van a atender y con sus ojitos me dijo que sí y le digo, ¿me estás escuchando? me dice que sí, y le dije ya vas a estar bien y me dijo ‘sí mamá’, y ya fue cuando pasó todo.”

Exigencia

Los padres de Natalí aclararon que ellos no responsabilizan a nadie de la muerte de la pequeña, pero enfatizaron que sí piden la intervención de las autoridades de Salud en su comunidad, La Trinidad, pues al igual que ellos tres, al menos siete personas más, entre ellos cuatro niños de la escuela de Natalí, presentan los mismos síntomas.

“El martes llegó una de las maestras a la tienda y le digo que no voy a mandar a la niña porque me voy a ir al doctor con ella y me dice que de hecho cuatro niños más faltaron por los mismos síntomas. La señora que nos ayuda en la casa hace más de una semana dijo sentirse igual, y otros vecinos, entonces no sé si sea un virus que anda, no sé si sea comida, si sea algo en el ambiente. No tenemos nada concreto para poder decir qué fue, por eso llamamos a las autoridades para que se hagan estudios en la comunidad, ver qué pasa aquí, si es al agua o lo que se le puede estar poniendo a las tierras”, indicó la mujer.

Por su parte, Ramón Beltrán aseguró que ellos ya no pueden hacer nada por su pequeña hija, pero si levantar la voz ayuda a evitar que a alguien más pase por el dolor tan fuerte que ellos están pasando, entonces de ahí sale la exigencia para que se inspeccione la comunidad.

Qué actúen, nosotros no queremos nada para nosotros, ya no podemos hacer nada por nuestra niña, pero que no le pase a nadie más algo así, que vengan y hagan un cerco epidemiológico, son varios casos similares aquí.”

La súplica

Conteniendo las lágrimas, Doralí dijo que cuando recién acababa de fallecer su niña llegó una madre con un bebé en brazos y ante la insistencia de que podía regresar a casa y solo darle suero al pequeño, ella no soportó y le pidió que no se fuera sin que atendieran al niño para que no fuera tarde en caso de ser algo como lo de su linda Natalí.

Le dije que no se moviera de ahí hasta que le pusieran suero al bebé. No te vayas, no esperes a que pase más tiempo, a que pueda pasar lo mismo que a nosotros.”

El matrimonio finalizó pidiéndole a los padres de familia no confiarse ante los cuadros de mejoría que pudieran presentar sus hijos ante un cuadro de enfermedad.