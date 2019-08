No solo indígenas necesitan ayuda: María León

Guasave, Sinaloa.- Además de señalar que son los mismos diputados locales quienes deberían dar seguimiento y destrabar si así ha ocurrido la entrega de 11 millones de pesos que fueron reasignados para atender a los habitantes de comunidades indígenas de Sinaloa, la alcaldesa María Beatriz León Rubio consideró que este recurso no nada más debería de ser para los indígenas, ya que se tienen muchos pueblos desafortunadamente con mucha hambre todavía.

La mandataria municipal señaló que esta situación tendrían que verla con los propios diputados que asignaron ese presupuesto.

Intervención

“Creo que se nos sale de las manos a nosotros como presidenta municipal pero creo que él (regidor Román Rubio) que siempre está ocupado de este tema de los indígenas y que por supuesto le aplaudimos, que siempre que alguien se suma al gobierno para el bienestar de los sinaloítas nosotros lo festejamos pero creo que no nada más debemos de hacer eso”, expresó.

“Creo que el municipio no se consolida nada más con los indígenas, tenemos muchas comunidades que existen, indígenas no es nada más Cuitaboca, tenemos muchas comunidades con indígenas y por supuesto que están bien atendidos, si no fuera así tuviéramos una rebelión.”

Subregistro

Las comunidades indígenas que hay registradas son unas cinco o seis, señaló, pero hay muchas comunidades donde pertenecen los indígenas y no están reconocidas como tal.

“Esto debido a que no se tiene un registro porque el Inegi no lo ha realizado.

El Inegi de verdad no ha hecho su trabajo y hay que decirlo porque no es culpa de nosotros, ú puedes decir tenemos indígenas en El Platanito, o tenemos indígenas en Sarabia, o propiamente en Ocoroni, Santa Ana y San José y no están reconocidos como indígenas y no dejan de ser indígenas".

Apoyos

Dijo que afortunadamente el gobierno le ha tratado y le ha dado la ayuda que necesitan tanto en infraestructura, en obra y la más importante que es la social.

La mandataria municipal señaló que hasta la fecha no les han dicho nada sobre dicho recurso y lo único que llegó fue la entrega de maíz y frijol.

Nosotros fuimos a las comunidades y ahí está la prueba fehaciente que estuvimos en Cuitaboca, nos acompañó el comisariado, y hemos ido a otras partes como San José de Gracia, como San José de los Hornos, que también tienen indígenas.”

Gestiones

Señaló que siempre es bienvenido todo lo que pueda hacer cualquier regidor por el bienestar de Sinaloa.

“Yo hablo de mi municipio y por supuesto que le aplaudo al regidor Román, pero creo que es más lo protagónico que se hace; yo creo que las cosas se construyen con hechos, es lo que nosotros como gobierno estamos haciendo y por supuesto que vamos a seguir gestionando no nada más ante el Congreso del Estado, el Congreso de la Unión y con el gran aliado que le ha dado resultados a Sinaloa y es nuestro gobernador.”