Norma Lilia y su dedicación a prueba de todo para hornear

Guasave, Sinaloa.- Norma Lilia Andrade Munguía, quien vive en la comunidad El Cubilete, Guasave, a la edad de 14 años comenzó incursionando en el mundo de la repostería, y aunque todo inició como un hobby, hoy, a sus 70 años, se ha convertido esto en una importante fuente de ingresos.

Culminó sus estudios de secundaria y decidió dedicarse de lleno a la repostería.

“Me convertí en la número uno aquí en El Cubilete, como repostera, porque tampoco había muchas pasteleras”, comentó entre risas.

Leer más: Precio de la tortilla sube hasta los 20 pesos por kilo en Guasave

Cuando regresaba de la escuela, por la noche se ponía a practicar, y sus padres siempre la apoyaron en su pequeña empresa.

“Para la preparación del pan se usaba un horno de barro, mi abuela molía el maíz, lo ponía en un metate a secar para hacer las bizcotelas, era un proceso largo”, destacó.

En la actualidad solo se compra la harina para preparar la masa y se hace más fácil con la nueva tecnología.

Andrade Munguía comentó que ha tenido pedidos de hasta 300 coyotas, coricos, bizcotelas y galletas de un día para otro, lo cual es un poco cansado porque se amanece haciendo todos los pedidos que le encargan, y en ocasiones inicia a las tres de la tarde y termina a las seis de la mañana, debido a que en ciertos momentos su horno ha dejado de funcionar, ya que tiene como nueve años que lo adquirió.

No puedo negarme porque es a lo que me dedico, y yo sola lo hago, con mis 70 años encima, no necesito que me ayuden y me encanta esto todavía, mientras pueda yo valerme por mí misma, lo voy a seguir haciendo”, señaló.