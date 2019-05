Nosotros aún esperamos que la LMP nos envíe propuesta: Miranda

Guasave, Sinaloa.- Tras el comunicado emitido ayer por la Liga de Mexicana del Pacífico donde directivos anuncian que ellos se harán cargo de la operatividad en el club Algodoneros de Guasave mientras en esa plaza se elige a una directiva, Guadalupe Miranda Baldenebro asegura que ellos aún están a la espera de que directivos de la pelota invernal les envíen la propuesta del costo de la franquicia, pues en ese acuerdo quedaron.

"Cuando nos reunimos Omar y yo en la ciudad de Culiacán, no hubo un acuerdo en cuanto al costo de la franquicia de nuevo ingreso para Algodoneros, entonces al ver nuestra negativa, tanto Omar Canizales como Joaquín Vega quedaron de en breve enviar una propuesta diferente, pero tanto Juan Francisco Ochoa como yo aún no la recibimos", señaló el empresario que aspira a ser socio en el equipo blanquiazul.

Al cuestionarlo sobre si era verdad que en la liga no lo veían con buenos ojos, aseguró que ese rumor no lo puede asegurar, pues no siente que eso ocurra, y reconoce que su contacto con Omar Canizales es constante y a este último lo cataloga como un hombre muy ejecutivo y honesto.

El proyecto

El también llamado 'Rey del Frijol' destaca que tanto Francisco como él no están casados con ser las cabezas de este proyecto, ellos van a respaldar a quien desee entrarle, pero que sepan de antemano que la persona que quiera tomar la batuta debe armar un cuadro competitivo, tener la disponibilidad de meterle tiempo, dinero y mucho esfuerzo, pues de otra forma se estaría jugando con una franquicia de poca calidad y ese no es el objetivo.

Miranda Baldenebro recalcó que él solo es parte del grupo de inversionistas que quiere de regreso el beisbol profesional en Guasave y a él le dieron la encomienda de reunirse con la gente de la Liga Mexicana del Pacífico y se hizo, pero hasta el momento los directivos no han hecho la nueva oferta que prometieron formalmente.

Sobre el hecho de que este mismo mes se realizará el draft de peloteros para las franquicias de Guasave y Sultanes de Monterrey, el empresario destaca que aunque Algodoneros no tenga aún una directiva, confía en que la LMP demuestre su profesionalismo y armen estos nuevos equipos de manera que el nivel de competencia no decaiga.