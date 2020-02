Nueva directiva es quien tiene representación legal: Alcaldesa

Guasave, Sinaloa.- Durante el evento por la conmemoración del Día de la Bandera, la alcaldesa señaló que ante el cambio en la dirigencia del Ejido Guasave, en donde resultó ganador Tomás Acosta, este contará con el apoyo del gobierno municipal, de la misma manera en la que lo tuvo la pasada directiva.

Dejó en claro que así existan demandas de manera individual, los únicos que tienen derecho a recibir dinero es la directiva actual pues es quien tiene la personalidad jurídica para ello.

Tratos

La presidenta municipal, Aurelia Leal López, felicitó primeramente al dirigente recién electo y aclaró que ella y su gobierno siempre han respetado las elecciones internas.

Siempre hemos estado cercanos a la directiva del Ejido Guasave y hemos estado al pendiente con ellos y felicitamos al ganador... Van a contar con todo el apoyo nuestro como lo tuvo en su momento Pedro Loredo. Nosotros no nos hemos querido meter en nada de elecciones internas, nosotros nada más a quien hayan elegido los ejidatarios es bienvenido.”

Al ser cuestionada sobre el recurso que ya se había conveniado con el Ejido Guasave por la indemnización de un terreno afectado por la construcción del puente elevado sobre el río Sinaloa, aseguró que su gobierno no viene a quitarle nada a nadie, sino a darles.

Eso ya le compete al tesorero, pero estamos ahí, nosotros hablamos hace unos días con el recién nombrado magistrado en el municipio de Guasave, nos reunimos con él para ver este tema, porque estábamos viendo nosotros que se podían crear algunas medidas cautelares, pero no fue así, sin embargo nosotros ahorita estamos en la idea de pagarles todo, nosotros no venimos a quitarles nada, sino a darles.”

Leal López enfatizó que la directiva es la única que tiene derecho a recibir el dinero por los ejidatarios y que solo será con ellos con quienes traten esos temas.

“Aquí el único que tiene derecho a recibir el dinero por todos los ejidatarios es la directiva, porque son los que tienen personalidad jurídica y pues son los que tienen el nombramiento por parte de la asamblea; nadie en lo particular, si alguien demanda y si se dicta alguna resolución, no tienen porqué recibir el dinero, siempre lo va a recibir la directiva del Ejido Guasave, que son los que tienen personalidad jurídica y son una persona moral, no son una persona física.”