Nuevo Atlas de Riesgo de Guasave prevé incidentes químicos y técnicos

Guasave, Sinaloa.- Tras carecer Guasave de un Atlas de Riesgo desde hace varios años, autoridades recibieron hoy concluido e innovado este instrumento, pues ahora también incluye prever incidentes químicos y técnicos, basándose en datos reales del municipio y que servirá como guía de planeación para erradicar y concientizar ante la necesidad de reducir peligros.

El geógrafo Erick Diez de Bonilla, de la consultora Sistema de información Geográfica y Medio Ambiente (Sigema), explicó que este Atlas de Riesgo está compuesto por más de 200 capas en el municipio.

Resaltó que a diferencia del anterior, en este se incluyeron los riesgos de carácter químico y técnico, pues se identificaron con precaución tanques de almacenamiento de amoniaco, el gasoducto que atraviesa parte del municipio, gas LP, entre otros, precisando el impacto y los radios de afectación ante un desastre catastrófico de esa naturaleza.

La administración actual autorizó un millón 93 mil pesos como inversión para esta herramienta, la cual será muy útil para áreas como Protección Civil.

El especialista mencionó también que no hay otro Atlas en el país que esté trabajando con los datos actualizados del 2020.

Otra de las innovaciones que se aplicó es que de manera automática Protección Civil, o un ciudadano común, podrán saber cuál es la población que fue afectada por determinado fenómeno.

La idea es que se hiciera un producto para todos y se trabajó una versión en línea, detalló.

En el estudio se puede saber qué obras hidráulicas requieren mantenimiento para mitigar el riesgo de manera significativa y se detectó un aumento en las granjas acuícolas, que si bien han tenido un impacto positivo en el entorno, han cortado el flujo natural de algunos cauces y esto ha provocado que aguas arriba se esté provocando algunas inundaciones, por lo que se debe llegar a acuerdos con empresarios y comunidades para abrir cauces naturales.

El Atlas de Riesgo se genera a partir de un sistema de información geográfica y permite hacer conexión de mapas e infraestructura, y se puede identificar la población y su vulnerabilidad económica

En su participación la presidenta municipal, Aurelia Leal López, destacó la importancia del instrumento de planeación que radica en concientizar sobre la necesidad de trabajar en la reducción de riesgos a través de acciones y obras que eviten la ocupación de suelo en zonas de peligro.

Destaco que no se tenía un Atlas de Riesgo desde el 2015, el cual no era útil para el municipio, ya que se simuló basándose en otro de un estado que no coincidía con las características del territorio guasavense.

Dijo que la intención es promover la cultura de prevención de desastres y dicho instrumento es de suma asesoría y ayuda