Nunca hay que dejar de lado la objetividad: Martín Mendoza Flores

Guasave, Sinaloa.- Para Martín Mendoza Flores, quien durante 58 años de prolífera carrera periodística se ha consolidado como un referente en el medio, un periodista debe estar casado y comprometido con la verdad, sin tomar parte y dando apertura para que los implicados en un tema expongan su punto de vista.

Nacido en Navojoa, Sonora, pero con 46 de sus 74 años viviendo en Sinaloa, reconoce que en Guasave encontró su “Patria chica”, pues aunque solo cuatro años vivió en esta ciudad agrícola la calidez y humildad de su gente lo hace sentir como en casa.

El 24 de octubre de 1984, cuando EL DEBATE de Guasave abrió sus puertas y publicó su primer ejemplar, fue bajo la dirección de Mendoza Flores, quien para entonces había cosechado ya bastante experiencia.

Han pasado casi 34 de la fundación de este medio, y aunque de entonces a la fecha las formas de comunicar han evolucionado a la par de la tecnología, asegura que la inmediatez para exponer un tema no debe tener como costo la veracidad y la confirmación de los hechos.

¿Cómo ve el panorama de los medios tradicionales frente a la tecnología?

“Particularmente el periodismo en el papel está enfrentando desafíos, porque mucha gente utiliza los celulares para difundir información, pero nada más le diré a usted una idea: aquí circulan muchos mitotes, mucha desinformación, entonces, es donde yo le digo que el deber del periodista es el de transmitir la verdad e informar de manera responsable. La rapidez con que la gente quiere saber sobre un tema no debe solapar la irresponsabilidad.”

¿Qué le recomienda a quienes inician en el periodismo?

“Ser objetivos, consultar las dos partes, no irse con la primera versión, hay que buscar, la otra persona también tiene su verdad. Yo comprendo porque también estuve en redacción que en ocasiones no se puede consultar a las dos fuentes, pero en esos casos ustedes apéguense a lo que la fuente le dice, sin quitarle ni ponerle. Finalmente ustedes van a transmitir las dos verdades y será el pueblo, sus lectores quienes tomen su criterio, y serán también los que los van a juzgar, es el lector el que tiene la última palabra y esa no falla.”

¿Qué es lo más difícil con lo que se ha enfrentado en su carrera?

“Fíjate que no considero que haya tenido como tal algo difícil a lo que me haya enfrentado. Para empezar yo nunca pedí trabajo, siempre me lo ofrecieron. La verdad yo tuve oportunidad de escribir deportes, sociales, todo lo que fuera periodismo. El periodismo tiene nueve géneros, solo que en ocasiones uno se casa con una idea, y es correcto porque es lo que más le gusta o más se le facilita para redactar, pero debemos también explorar la habilidad.”

El trabajo tiene sus sacrificios por algo se llama de esa forma, señala, y aunque recuerda algunos de los realizados para conseguir alguna información, asegura que todo valió la pena.