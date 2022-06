OIC no puede investigar actuar de síndica procuradora en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El director del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Guasave señaló que no están en las condiciones jurídicas de atender la petición del director de asuntos Jurídicos de la comuna, respecto a la investigación que supuestamente debería de iniciarse por oficio contra la síndica procuradora, por usurpación de funciones.

Juan Ramón Bojórquez Cempoatl indicó que como Órgano Interno de Control siempre tienen que estar bajo la premisa de que cualesquier acto de denuncia ciudadana o gubernamental tiene que ser investigada, sin embargo, en el caso de la síndica procuradora tienen dudas razonables de que sea el momento oportuno para intervenir puesto que se trata de una servidora pública que se enmarca dentro del contenido 132 de la Constitución del Estado de Sinaloa.

“Particularmente en ese asunto tengo mis dudas razonables porque a la persona servidora pública a la que se refiere el director jurídico, insisto, está amparada bajo el artículo 132, que señala que entre otros, presidentes municipales, síndicos procuradores y regidores, cuentan con un proceso especial que le llaman juicio de procedencia, que debe ventilarse para que se les despoje de esta coraza.

A pregunta expresa realizada por un reportero sobre si la funcionaria tenía fuero, Bojórquez Cempoatl respondió: “En los términos que usted lo menciona y sintetiza lo dijo muy bien.”

Destacó que la situación pudiera seguirse de oficio de no tratarse precisamente de la síndica procuradora.

“Si no fuera ese el caso, pero esta circunstancia especial hace que nosotros no estemos en las condiciones jurídicas que originalmente se apuntaron. Esto es una consideración previa, no es una opinión definitiva... Sería un juicio de procedencia para que esté liberada esa protección y tendría que ser el Congreso, pero insisto en que no estamos casados totalmente con la idea, pero sí estamos obligados a ser muy escrupulosos.”