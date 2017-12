Obra del Aceitunas está en riesgo si ejidatarios no ceden

Guasave, Sinaloa.- La negativa de los miembros del Ejido Guasave pone en riesgo la realización del bulevar Aceitunas, manifestó la alcaldesa Diana Armenta Armenta una vez que aclaró no cuentan con recursos para poder pagarles una indemnización como demandan.

La mandataria municipal dijo estar muy preocupada por esta obra y refirió que de parte del gobierno hicieron un esfuerzo por platicar con los grupos y directiva del Ejido, logrando sacar la asamblea donde obtuvieron la aprobación para poder realizar esta pavimentación en el sector poniente.

Plazo

“Desafortunadamente aquellos pequeños grupos que en ese momento no estuvieron de acuerdo hoy siguen manifestándose y yo les quiero informar que tenemos un plazo fatal para nosotros poder cumplir con la obra y poder ejecutar los recursos y si no nos permiten poder construir ese bulevar en el tiempo que lo permite la ley nosotros ya no vamos a poder hacer uso de los recursos por más autorizado que esté de la asamblea si no nos dan oportunidad de poder seguir con los trabajos”, expuso.

Dijo que sería muy lamentable que después de los esfuerzos por conseguir los recursos y sacado el trabajo ahora algunos no permitan hacer los trabajos solicitando una indemnización cuando por todos es sabido que la situación financiera del Ayuntamiento es complicada.

Problema

Además refirió que tan solo para presupuestar recursos para una indemnización tendrían que elaborar un presupuesto para que se aprobara este mismo mes y ejecutarlo en enero cuando la fecha fatal para entregar la obra es en marzo.

“Como verán, los tiempos no dan, es imposible poder hacer eso, (igual para expropiación), ni el tiempo nos alcanza y no hay dinero para eso, yo llamo a la cordura, me voy a reunir con esas personas para platicar con ellas y hacerles ver que el beneficio que ellos van a tener es la vialidad pavimentada pero sobre todo que los terrenos que están aledaños al bulevar van a tener el doble del valor y con eso se va a compensar lo que ellos están aportando”, expresó.

Uso

Armenta Armenta dijo que si el Ejido recuperara este terreno por parte de la Conagua y quisiera venderlo como Ayuntamiento no permitirán que construyan ahí porque ese terreno es exclusivo para una vialidad y no puede ser lotificado.

Comentó que ojalá los ejidatarios hagan conciencia y busquen cómo hacerse llegar de recursos con los terrenos que van a tener de excedentes pero no con una indemnización o esperanzados a que el gobierno puede hacerle frente a eso porque la situación financiera es complicada.