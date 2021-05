Obra pública en Guasave no se detiene por completo en campañas

Guasave, Sinaloa.- Respecto a los señalamientos hechos por el candidato a la alcaldía de Guasave por el PES, en el sentido de que el gobierno municipal está infringiendo la ley por estar haciendo obras públicas durante la campaña electoral, Mauricio López Parra le respondió que nunca ha sido delito hacer esa labor, lo que sí está penado es que eso se difunda.

El director de Obras Públicas en Guasave señalo que él le dijo a Rosario Antonio Ramírez que se instruya en ese tema, ya que la ley no prohíbe hacer obras en tiempo de elecciones, más bien les impide publicitarlas y difundirlas.

“Imagínense que todos los aparatos de gobierno se detengan por las elecciones y todos los proyectos se retrasen por ello también”, declaró.

El funcionario insistió en que la ley no les prohíbe trabajar en la ejecución de obras, lo que sí se les hace ver es que no pueden difundirlas; es decir, como municipio no pueden estar diciendo qué obras están realizando ni con qué inversión.

Agregó que las obras en las que se labora en sindicaturas como Tamazula y El Burrión, que son las que ha señalado el candidato, son licitadas conforme lo marca la ley, y en la licitación hay un contrato y este tiene un inicio y una finalización de las obras, ya que al momento de hacer un contrato se cuenta con un tiempo determinado para ejecutarlas.

“Si esa obra no se ejecuta en el tiempo que dice el contrato, se vienen sanciones, imagínense que paremos las obras porque hay campañas o elecciones, claro que no, las obras seguirán y se terminarán para dar cumplimiento a lo que la ley marca”, señaló el director de Obras Públicas.

También agregó que invita al candidato del Partido Encuentro Solidario a que lea la ley y no pretenda hacer campaña o hacer política a costillas de algo que es falso.

“Nosotros nos apegamos a la ley y no hacemos nada fuera de ella, porque nosotros seremos los primeros afectados”, resaltó López Parra.

De igual manera comentó que Rosario Antonio Ramírez está en todo su derecho de hacer alguna denuncia, pero que ellos no se detendrán con las obras, ya que seguirán caminando a como la ley se los marca.

“Todo está debidamente proyectado y planeado, y así se tiene que seguir”, señaló.

Reconoció que traen proyectos de pavimento en la mayor parte de las sindicaturas, como son Juan José Ríos, Ruiz Cortines, Benito Juárez, Estación Bamoa, Bamoa, Tamazula y San Rafael, y traen una gama de obras por todo el municipio.

“Traemos una gama de obras por todo el municipio, no solo en Tamazula, todos los programas anuales de obras son públicos y puede acceder quien quiera hacerlo e informarse de lo que estamos haciendo como municipio, aquí nada es a escondidas, todo es transparente y público”, finalizó el funcionario.