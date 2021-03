Ocupamos producir agua de mejor calidad: asegura gerente de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- En el marco del Día Mundial del Agua, la gerente de Jumapag explicó que se busca gestionar el recurso para rehabilitar los pozos y poder detectar o producir agua de mejor calidad para el consumo diario de los guasavenses.

“Una de las razones de la sequía es el cambio de clima que no nos ha favorecido, incluso los agricultores son uno de los más afectados, nosotros lo único que hemos estado haciendo en comunicación o en acuerdo con la presidenta, es de que se invierta en la rehabilitación de los pozos para poder detectar o producir el agua de mejor calidad, pero ya en la cuestión de los mantos freáticos, no depende de nosotros si bajan o si se acaba el agua”, externó Nubia Puentes Llanos.

Reconoce que sí han tenido casos, como por ejemplo el de Tamazula, donde un pozo ya no está funcionando y se tiene que detectar una fuente de abastecimiento para saber si el agua que se va a sacar es buena también.

Sin cultura

De las cosas que nos hemos encontrado por medio del área de Cultura del Agua, en las comunidades hay personas que riegan las hortalizas con el agua potable, o sea, los solares grandes, las calles también, o hay quienes son industriales y como materia prima tienen el agua e incluso están como usuarios domésticos”, detalló.

Asegura que esta situación se deriva del descontrol o la falta de organización por parte de Jumapag, ya que no se ha hecho una labor efectiva en el área comercial para poder medir el agua que se está produciendo.

“El sistema no se ha actualizado, el padrón tampoco, ya que se ha tenido el mismo resultado en la actualidad, porque es algo que debe ser permanente, el área comercial tiene que estar actualizada, el tema de la facturación tiene que llevarse a cabo, ya que solo el 37 por ciento de los usuarios se está facturando actualmente, pues como se sabe no todos pagan la tarifa, y para lograr esto se necesita rehabilitar los sistemas de micromedición y también la macromedición para que toda el agua que se produce se sume a la que se está facturando, y eso no tiene que dejarse de lado”.

“Nuestros sistemas no están en condiciones para poder medir con exactitud, hay juntas en las que organismos operadores han trabajado mucho en el tema de la macromedición de las fuentes que abastecen los sectores y si hacen un estudio comparativo de lo que se produce con lo que facturan, y con lo que se consume, es un dato que nosotros deberíamos tener. Hay otros organismos que tienen mucho orden en esta situación, entonces ojalá que podamos caminar sobre esto y no dejarlo de la mano, porque es la única manera de que la Junta también vaya mejorando”, indicó Puentes Llanos.

Futuro

La funcionaria comentó que las consecuencias de la sequía es por el cambio climático que ha ido variando drásticamente conforme han pasado los años, y de no hacer caso de aplicar una cultura del ahorro en el uso del agua, Guasave tampoco estará exento de padecer los efectos de la sequía.