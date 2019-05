Ofrece PASA reducción del 30 por ciento a la deuda

Guasave.- Tras reunirse este jueves con Isidro Sada García, director general de la empresa PASA, este le ofreció al municipio una reducción del 30 por ciento en la deuda, sin embargo esto no es suficiente, según declaro Aurelia Leal López.

Leal López dijo que como representantes del municipio y los intereses del mismo buscan que la deuda, que alcanza casi los 50 millones de pesos, disminuya en un 50 por ciento, lo mismo con la facturación para que de esta forma pueda seguir el contrato.

Detalló también que dentro de las negociaciones Sada García propuso que se amplíen los años del contrato, cosa que ella dijo no sucederá, pues significa comprometer a administraciones venideras y asegurarles un problema similar al que ellos enfrentan.

Nos hicieron algunas propuestas que nos llevan a donde mismo, quieren ampliar los años del contrato, cosa que yo no voy a hacer, no haré lo mismo que me hicieron a mí y nosotros vamos por la reducción.

Dijo que el acuerdo del 30 por ciento cuando menos es una señal de que se puede negociar bien.

“Nosotros queremos reducciones, las reducciones más los descuentos de las deudas que tenemos, sin afectar al municipio de Guasave ni al presupuesto y sin afectar tampoco a las administraciones que vienen, nosotros no las vamos a atar de manos como nos lo hicieron a nosotros.”

Detalló que la propuesta que ellos le hicieron es de la reducción general de la deuda y la reducción de la facturación.

Queremos todo, nosotros les decimos que ellos no van a tener las rutas más fáciles

Manifestó que no es lógico que la empresa quiera ampliar el contrato si no se le está pagando, por lo que es evidente que aún así la basura es un buen negocio para ellos.“Hay dividendos buenos pues.”

Señala que si se rompe el contrato es porque ellos dejaron de prestar el servicio, sin embargo dice que les dejó claro que la intención no es irse con alguien más. “Nosotros vamos a realizar el servicio, si no se arregla esto nosotros vamos a lanzar la convocatoria para adquirir en renta unos cinco vehículos, que requerimos más , es cierto pero no podemos actuar nosotros irresponsablemente porque con este recurso vamos a estar abonando.”

Señaló que corresponde ahora a PASA hacer el análisis y presentarles una respuesta.

“El señor Isidro Sadas vino desde Monterrey a hacer un acuerdo, nosotros le dijimos que esto lo hubiéramos hecho desde antes, porque es un señor buen negociador, un señor respetuoso y que entiende la situación, nosotros estamos en ese proceso.”