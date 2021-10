¡Ojo! Guasave está en alerta ante brote explosivo de dengue, señala epidemiólogo

Guasave, Sinaloa.- Como ha ocurrido en otros años, casi de manera cíclica, Guasave se encuentra en alerta ante un posible brote explosivo de dengue, advirtió el epidemiólogo de la Dirección de Salud Municipal, sobre todo ante la llegada de una nueva cepa que deberá de reorganizar las acciones preventivas que se están realizando actualmente.

Por su parte, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria indicó que aún no se llega a esa situación, pero reconoció que la situación es preocupante pues el municipio de Sinaloa se encuentra en el cuarto lugar en incidencia a nivel estatal, y Guasave en el sexto.

Jorge Pérez Armenta, epidemiólogo, señaló que además del Covid-19 se está en riesgo por los casos de dengue, y destacó que está circulando una nueva cepa de la enfermedad.

“Ahorita tenemos otro problema que es el dengue. Abusados, estamos ante un brote explosivo como ha sucedido en el 87, en el 95, en el 2003 y en el 2016, y aguas, está circulando un cerotipo nuevo y hay que volver a organizar a la comunidad para que nos enfrentemos otra vez a otro brote epidémico”.

En ese sentido, la jefa de la Jurisdicción Sanitaria No.2, Silvia María Preciado Machado, explicó que esta nueva cepa es muy similar a las anteriores y los síntomas son los mismos, aunque reconoció que debido a que acaba de registrarse en el estado, el personal de Salud está en investigación para conocer más sobre la enfermedad.

Asimismo, aseguró que en el municipio no se ha presentado ningún caso detectado como cepa 3.

Preciado Machado enfatizó que aún no se está en esa situación, pero recalcó que no se puede asegurar que no se llegará a ella, por lo que es importante trabajar intensamente en coordinación tanto autoridades de Salud, municipales y la ciudadanía, pues el dengue es una enfermedad cien por ciento prevenible.

Cuestionada sobre las estadísticas, Preciado Machado detalló que fue en la semana 31 el primer caso sospechoso registrado, sin embargo, hasta esta semana 43 que está en curso, en Guasave se tienen casi 90 casos sospechosos.

“En la región tenemos 87 casos sospechosos en el municipio de Guasave, y hasta la semana 42-43 tenemos 17 casos confirmados”.

De estos pacientes confirmados con dengue, solo tres se encuentran hospitalizados.

La doctora señaló que la situación en el municipio de Sinaloa es más alarmante, pues se han tenido más confirmaciones para este padecimiento. “En Sinaloa hemos tenido más casos. Tenemos 78 casos sospechosos y 37 casos positivos.”

Detalló que se han tenido tanto casos sospechosos como confirmados en pacientes de todas las edades, incluyendo niños.

Preciado Machado indicó que hasta el momento solo una muerte ha sido diagnosticada a causa del dengue en ambos municipios.

“Las muertes que se han registrado siguen en notificación, se han descartado algunos casos que se habían diagnosticado como dengue grave; solo uno se ha confirmado”.

Preciado Machado reconoció que las cifras pudieran ser mayores pues siguen teniendo dificultades con el sector privado, pues no notifican a la Secretaría de Salud los sospechosos de dengue y no se puede realizar el protocolo respectivo; sin embargo, enfatizó que no podría decirse que el municipio esté infestado de casos. “No se están reportando todos los casos, pero no podemos decir que estamos llenos de dengue”.