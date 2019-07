Ola de calor golpea a la población; prevén llegue a 50°

Guasave, Sinaloa.- Realizar cualquier actividad como salir a trabajar o hacer compras para el hogar se ha vuelto complicado para la ciudadanía debido a las altas temperaturas que se han mantenido los últimos días.

Para esta semana se estima que el termómetro alcanzará los 50 grados centígrados en gran parte de la entidad y ante ello autoridades del área de salud recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para no enfermar.

En un sondeo de opiniones realizado en el Centro, comerciantes coincidieron que se ha vuelto difícil mantenerse en espera de clientes, y en algunos casos señalaron que han optado por no abrir sus puestos, mientras que otros ven mejor oportunidad las altas temperaturas, como el caso de una vendedora de sombreros y los de aguas frescas.

Intensidad

“Es mucho el calor, pues a ratos se pone difícil, es un rato en que uno dice ‘no, no se soporta’. El aire se pone muy caliente y como que dice uno ‘no se va poder estar’ y son rachitas que dice uno hay que aguantarlas, pero es demasiado”, dijo María Peña, quien tiene un puesto de venta de miel.

Debido al intenso calor, ella comenta que ha optado por dejar días sin abrir y cuando lo hace procura llevar su termo con agua, pues si no le dan ganas de comer la sed no cesa debido al calor.

Mal servicio. Los usuarios del transporte público urbano y foráneo sufren las inclemencias del calor debido a que las unidades carecen de servicio de aire acondicionado. Al abordarlos tienen que usar abanicos o cartones para echarse aire en la espera de llegar a su destino.

Estrategia

En la misma situación se encuentra Paúl de los Santos, quien mencionó que ha estado acudiendo a trabajar dos días sí y dos no.

“Me quedo en la casa por el calor y además que no se vende, mucha gente prefiere no salir de su casa. Yo hoy vine a trabajar, pero como cuatro días no vine porque aquí no aguantamos la calor”, señaló.

Para no enfermar comentó que opta por tomar mucha agua, y aunque tiene siempre a la mano un abanico de palma este no es suficiente para mitigar el calor.

Necesidad. El uso de sombrillas, mangas, sombrero o gorra se ha vuelto indispensable para quienes tienen que salir de su casa a realizar alguna actividad, pues ven en estas prendas y objetos una manera de protegerse de las inclemencias del sol.

Servicio

Como usuaria del transporte urbano, Elba Rubio manifestó que es injusta la tarifa establecida, considerando que ninguna unidad cuenta con servicio de aire acondicionado. “Es muchísima calor, no se aguanta, yo forzosamente tengo que salir de mi casa todos los días porque trabajo pero no dan ganas de salir del calorón que hace”, expuso.

Qué mal que cobran 8.50. Si uno paga con 10 pesos, le devuelven un peso nada más y ninguno trae aire”.

El caso de Vianey Chávez Valenzuela es distinto, pues aunque le toque sufrir calor como trabajadora, el negocio de aguas frescas que atiende ha tenido un incremento en la venta de agua de sabores y del agua natural embotellada.

“Se nos venden bien rápido las aguas ahora, tanto de sabor como natural, pero uno como trabajadora sí nos afecta, tenemos un abanico pero echa el aire caliente”.

Selene Castellanos tiene un puesto de venta de sombreros en el Centro y desde hace días empezó a notar un aumento en sus ventas. “La gente lo que quiere es protegerse la cara, la verdad, ahorita ya no es por lujo, es una necesidad. Y pues sí, un poquito ha subido la venta porque necesita la gente protegerse, porque los rayos del sol están muy dañinos”, dijo.