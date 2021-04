Olga venció dos veces al cáncer para estar con su hijo, en Guasave

Sinaloa.- Hace 11 años ya que Olga Ruiz, vecina de la comunidad de Corerepe,en Guasave, fue diagnosticada con cáncer en etapa 4 en el 2010 y los médicos le daban solamente un mes de vida, cuando mucho, pero la fe y coraje de esta mujer le permitieron vencerlo, aunque solo fue temporal, pues de nuevo le surgió este mal, pero el amor por su hijo la hizo doblarlo de nuevo para seguir aferrada a este mundo.

Con un hijo de siete años, y con el pronóstico de muy poco tiempo de vida, nunca dejó de trabajar ni de luchar para sobrellevar la enfermedad, pero tras sobreponerse al cáncer de forma milagrosa, hoy lo está encarando de nuevo, y con la misma decisión y tenacidad con la que lo derrotó hace tiempo.

Olga Ruiz comenta que ella sintió el mal que padecía mientras rezaba en un velorio, ya que se encontraba ahí cuando de pronto ya no pudo caminar, pues se le ‘durmieron’ las piernas de forma repentina.

“Me encontré un granito en un pecho y no me lo podía tocar porque me dolía mucho. A los dos o tres días ese granito se fue haciendo un morete muy feo”, detalló.

Señala que la llevaron a sobar al ejido Constancia, pero el señor que la atendería le dijo que no lo podría hacer porque ese problema no era para él, que tendría que ir con un doctor, por lo que ella se dirigió con su ginecólogo, quien le dijo que no era normal, que era una infección muy grande la que tenía en el pecho y le dio medicamento para operarla, pero su cuerpo tuvo reacción al medicamento y se le puso aún más fea la infección.

“En menos de ocho días me hizo la biopsia y cuando me entregaron los resultados el 19 de abril del 2010, me dijo que tenía cáncer y sentí que me desgració la vida, me salí y me senté junto con mi hermano en la banqueta a llorar, sale la enfermera y me dice que me habla el doctor y me dijo que para estar más seguros me haría la cita con otro doctor, la cual sería en la tarde, relata.

Al presentarnos no llevábamos dinero y otro hermano me mandó para la consulta, y cuando entramos a que me examinara el doctor me preguntó que si tenía dinero, a lo que yo le contesté que no, me pregunto que si tenía Seguro e igual le dije que no, entonces me dijo que disfrutara los últimos días que tenía de vida, porque era cáncer etapa cuatro y me quedaba un mes de vida, cuando mucho”, comentó.

Olga Ruiz reconoce que lo peor de todo fue un día que encontró a su hijo llorando, que en aquel entonces tenía solo siete años de edad.

“Lo miré y le pregunté que si por qué lloraba, y él me contestó: mami te dan un mes de vida, mi papi no está conmigo y los días pasan y tú no te quieres curar. Mi nana y mi papi Juan lloran a escondidas para no hacerte daño, y pues yo tengo que llorar cuando tú no me ves porque yo me quedaré solo”, relató con tristeza.

Asegura que su hijo le propuso que tomaran la enfermedad como una gripe, de la cual ella se curaría y él estaría con ella siempre. Eso la hizo que se moviera para buscar doctores que quisieran curarla, con lo cual fracasó, debido a que todos los que consultó le dijeron que no tenía remedio. Hasta que encontró uno que quiso arriesgarse y ayudarla, lo cual fue costoso, pero obtuvieron buenos resultados.

El 15 de noviembre del 2010 le quitaron el seno y el 26 de mayo del 2011 acudió a una cita donde le dijeron que ya no tenía cáncer en su cuerpo, pero le advirtieron que podía volver a los dos años y medio o a los cinco, ya que era agresivo, y a los siete años me salió una bolita en el otro pecho, la cual no se comparó para nada a la anterior.

Esta guerrera destaca que ya tocó campanas, el cáncer salió totalmente de su cuerpo tras luchar 11 años contra esa enfermedad, y el motor más grande que tuvo, fue su hijo.