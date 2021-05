Olivia ciudadana de Guasave jamás pensó en recibir la vacuna contra Covid-19

Guasave, Sinaloa.- Con tan solo 24 años de edad, pero debido a sus 17 semanas de gestación, Olivia Cortez fue una de las mujeres embarazadas que fueron vacunadas ayer en el punto ubicado en la sindicatura de Tamazula en Guasave, quien reconoce que pasó por su cabeza que jamás le pondrían su dosis para prevenir este Covid-19.

Señaló que era muy grande el temor que tenía de contagiarse, ya que temía que se viera afectado su embarazo. “Jamás pensé que recibiría la vacuna, y me daba miedo el contagiarme, ya que mi bebé se podía ver afectado de alguna manera”, resaltó.

Dijo que al enterarse de que recibiría la vacuna en esta nueva fase del esquema de vacunación, se emocionó mucho debido a que ya estará más protegida, ya que no puede salir a la calle a gusto por miedo al Covid-19.

“Es algo que me tranquiliza, ya que no podía ni recibir feria a gusto, no podía salir al mandado a gusto por miedo a contagiarme”, comentó.

De igual manera asegura que es un gusto el que hayan pensado en las embarazadas en esta ocasión, ya que en el caso de ella tiene un pequeño que cuidar y se tiene que proteger a sí misma por el embarazo, para que no se vea perjudicado el bebé.

También resaltó que espera no tener ningún problema ni efecto secundario fuerte, porque teme por la salud del niño.

Comenta que ha sido muy difícil como madre el poder explicarle a su hijo de 6 años, qué es lo que está pasando, ya que el pequeño desea salir a jugar, poder ir a la escuela, poder convivir con sus amigos y vecinos.

“Esta situación por la que hemos estado atravesando desde el año pasado, ha sido muy difícil para mí, como madre, ya que tengo un niño de 6 años y el impedirle que salga a jugar me parte el alma, ya que está pequeño y él no entiende por lo que estamos pasando, pero no puedo permitir que se arriesgue a ser contagiado”, resaltó.

Olivia Cortez destaca que es difícil el tener el temor de contagiarse o de poder contagiar a algún familiar.

“Soy ama de casa y el hecho de ir a la tienda me ponía los nervios de punta, ya que corría el riesgo de contraer esa enfermedad, pero gracias a Dios ningún familiar ni yo hemos enfermado de Covid-19, pero no me gustaría que alguien se enfermara porque yo los haya contagiado, me da miedo que mi pequeño sufra de esa enfermedad, es solo un niño, y también temo por las secuelas que pueda sufrir por la vacuna, rezando porque mi bebé no sufra de algún daño”, finalizó.