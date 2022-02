Operativo de Dirección de Alcoholes en Guasave no reporta multas por festejo del 14 de febrero

Guasave, Sinaloa.- El director de Alcoholes de Guasave informó que el pasado 14 de febrero esa dependencia realizó un operativo preventivo para la venta y distribución de bebidas embriagantes, pero hasta el momento no se ha registrado ninguna sanción a restaurantes u otro tipo de negocios.

César Camacho Sánchez comentó que realizaron un recorrido en todos los restaurantes de la ciudad con la finalidad de que se respetaran los protocolos previamente establecidos por el Consejo de Salud en Guasave, así como también la venta y distribución de licores.

Señaló que los dueños de los locales han respetado todos los protocolos, ya que estuvieron muy apegados a las licencias que tienen para la venta de bebidas etílicas.

Mencionó que pese a que el Día del Amor y la Amistad es muy demandante para el sector restaurantero y bares, se mantuvieron dentro de lo legal y respetaron el aforo del 50 por ciento que se les autorizó.

Explicó que todos estuvieron apegados a la ley, por ende hasta el momento no se ha aplicado ninguna sanción. ”Revisamos y todos estaban bien en cuanto a lo legal, y no hubo una sanción, nada, no sé si porque era lunes”, destacó Camacho Sánchez.