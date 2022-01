Operativo de vacunación de refuerzo a los de 50-59 años en Guasave inicia con poca afluencia

Guasave, Sinaloa.- El jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura dio a conocer que ayer fue un día tranquilo, con baja afluencia, ya que no contaron con filas en ningún momento durante el inicio del operativo de vacunación para el tercer refuerzo contra Covid-19 con la población de 50 a 59 años.

Daniel Hibraím López Armenta comentó que en cuanto al refuerzo de la tercera dosis con el biológico de AstraZeneca para los adultos de 50-59, se aplicaron 2 mil 210 vacunas en el punto de la ECEA, y mil 130 en el punto del malecón María del Rosario Espinoza, y en cuanto al rezago, se aplicaron 150 en la ECEA con el biológico de Pfizer a menores de 14 a 17 años de edad, sumando un total de 3 mil 494 personas atendidas ayer.

Operativo

Señaló que la atención se dio sin contratiempos, y que a pesar de que contaban con una fila pequeña, optaron por iniciar antes de la hora señalada por la convocatoria.

Mencionó que en cuanto iniciaron pasó toda la fila debido a que era poca la afluencia con la que se contaba.

Indicó que el operativo va dirigido principalmente a las personas de entre 50 y 59 años, siendo su primera oportunidad para recibir el biológico de AstraZeneca como refuerzo adicional a su primer esquema de vacunación, pero también están atendiendo a personas de 60 años en adelante que ya tuvieron la oportunidad y están en rezago con la tercera dosis.

Declaró que también se le está dando la oportunidad a personas de 18 años en adelante que hayan quedado pendientes con su primera dosis, y quienes estén pendientes de la segunda.

Agregó que también se encuentran atendiendo a menores de entre 14 y 17 años, con su primera dosis de Pfizer.

Destacó que este operativo está contemplado para atender a alrededor de 28 mil personas.

“Contamos con dosis sobradas para estar preparados para la atención de quienes estén en rezago, ahorita se les está dando la oportunidad”, expresó.

Próximo operativo

López Armenta dio a conocer que ya cuentan con las dosis que se requerirán para el operativo de 40 a 49 años, las cuales son 28 mil del biológico de Astra Zeneca.

Reveló que ahorita no están siendo convocados porque no han cumplido con el tiempo mínimo necesario, tomando en cuenta el operativo ordinario en el que se completó su primer esquema, pues aún no cumplen con los seis meses, pero pronto se les colocará.

El jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura dijo que ese será el siguiente operativo y se estaría llevando a cabo para los primeros días del próximo mes.