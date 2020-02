Ordenan al STASHAG reponer elección; líder truena contra gobierno

Guasave, Sinaloa.- Ante la recomendación que hizo el Tribunal Municipal de Conciliación al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave de reponer el proceso de elección para nuevo líder, Alejandro Pimentel Medina se manifestó en contra y acusó que es un atropello de las autoridades.

Quien fuera el único contendiente de la pasada elección y al frente del Stasag y mantenerse en el cargo por más de 15 años, se dijo en contra y puntualizó que no cederán argumentando que hay atropellos por parte del gobierno municipal y que el Tribunal Municipal ni está constitucionalmente avalado.

Al comentar la presidenta municipal Aurelia Leal que se tiene que conformar un una nueva planilla porque así lo recomienda el Tribunal, dijo que es claro el atropello y la violación a la autonomía y la libertad sindical.

Ella comenta que se conforme una nueva planilla porque así lo recomienda el tribunal y al recomendar eso tampoco hay un respeto al sindicalismo, a los trabajadores y al voto por el cual ellos decidieron respaldar”, declaró.

Señaló que en tiempo y forma solicitaron que se constituyera legalmente un Tribunal pero no se ha actuado al respecto por lo que todo mandamiento no es legal.

“No, y voy a decir por qué, nosotros en tiempo y forma solicitamos que se constituyera legalmente el Tribunal, yo lo solicité en noviembre del 2018 y a mí me despiden el 24 de enero del 2019, entonces ellos nos atacan violentando nuestros derechos, cuando él no está ni ratificado ni tiene un nombramiento, encones es violatorio y estamos bajo un amparo”, expuso.

Agrego que el Tribunal, el cual preside Abelardo Rodrigez Valenzuela, saca un acuerdo que no es de su incumbencia, considerando que pudo intervenir para señalar que no estuvo bien hecha la elección o faltó documentar pero no argumentar que no se tiene el derecho a la reelección.

Cuando el mismo presidente del Tribunal es la tercera toma de nota que me debía de dar y cómo de la noche a la mañana cambia la situación pero digo, la situación de él no está constituido legalmente ese Tribunal.”

El representante de los sindicalizados asistió a la Jornada Puro Sinaloa que se realizo en El Burrión donde buscó el acercamiento con el gobernador Quirino Ordaz Coppel para saludarlo y denunciar que hay atropello por parte del gobierno municipal.

“Para nosotros no está reconocido y no está ratificado él ni ante la ley tampoco, entonces hay un atropello muy grande", acusó.

Informó que para este miércoles convocó a los trabajadores sindicalizados a asamblea a las 15:00 horas para abordar las temáticas entre ellas el depósito del fondo de vivienda que se les empezó hacer a los trabajadores y el cual a su ver, de ser un beneficio podrá pasar a ser un perjuicio con las acciones que viene haciendo la presidenta.

“Yo noto al gobierno de la presidenta Aurelia Leal, veo un gobierno desesperado, un gobierno que está atropellando duro a los trabajadores porque no se ha cumplido el capricho que ella quiere, de ella decidir, o que pongan otro representante, pero los únicos que pueden decidir son los trabajadores", indicó.