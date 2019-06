PASA cobra al municipio deuda de 10 millones más

Guasave, Sinaloa.- El cobro de 10 millones de pesos que está exigiendo PASA al municipio como un remanente de la facturación de marzo, abril y mayo, es uno de los principales factores que mantiene frenado el acuerdo entre el particular y el Ayuntamiento, así lo dio a conocer Joel Quintero Castañeda.

El tesorero municipal indicó que durante la reunión que sostuvieron el pasado miércoles les hicieron el planteamiento de que el municipio debe cargar con ese adeudo, a lo que respondieron que las finanzas del Ayuntamiento no dan para hacer el compromiso.

Retenciones

El otro tema al que calificó también de polémico es el hecho de que PASA quiere garantizar el pago de las facturas que ellos están planteando sea de 5 millones de pesos vía participaciones federales. “Quieren hacer una retención de los recursos, nosotros les dijimos que tampoco podríamos transitar en ese sentido porque ya tenemos herencia de la administración anterior retenciones de cuentas por parte del IMSS, por lo que los números no nos dan”. Quintero Castañeda sostuvo que las partes involucradas van a revaluar las distintas posibilidades.

Hay todavía algunos pequeños obstáculos que esperamos sean subsanados en los próximos días”.

Dijo que PASA está en la idea de retomar la labor. “Fue muy claro Isidro Sada, dice que no quiere perder como cliente al Ayuntamiento de Guasave”.

Jurídico

En el caso de la factura de mayo dijo que van a ver con el Jurídico del Ayuntamiento la pertinencia o no del cobro debido a que no prestaron el servicio. “Están incluyendo algunas deudas de facturaciones anteriores. Nosotros lo que le dijimos fue simple y llanamente que nosotros no tenemos dinero. Nos están incluyendo ese mes que no prestaron el servicio”.

Dijo que otro punto que también resaltaron en la reunión es el hecho de que en cada encuentro los representantes de la empresa Promotora Ambiental les muestran números distintos.

“Aquí necesitamos hacer una conciliación las partes para saber de cuánto son las cifras. Juan Torres ha hablado de 42, 47 y 44 millones de pesos de deudas. Nosotros en libros tenemos 38, no considerando marzo, abril y mayo es la factura de PASA, pero nosotros no estamos reconociéndolo, reconocemos solo tres semanas de marzo”.

El funcionario municipal dijo que reconocen que la negociación no es sencilla pues tanto el municipio como la empresa ven por sus intereses.

Asimismo, dijo que no cree que por esto el estado vaya a retirar el apoyo de 10 millones de pesos. Indicó que los 10 millones de pesos que comentó Carlos Gandarilla fueron depositados al municipio.