PRI apuesta a empoderar a la mujer: Monserrat Arcos dirigente nacional del ONMPRI

Guasave, Sinaloa.- Convencida de que son las mujeres en donde el PRI va a encontrar el cauce y el destino que los lleve a la victoria, se manifestó Monserrat Arcos Velázquez, dirigente nacional del ONMPRI en su visita a Guasave. Ve prioritario la capacitación de las mismas para formar el liderazgo y empoderamiento para ocupar puestos en la función pública.

Al aprobarse en Sinaloa la reforma de paridad de género para que los cargos públicos sean ocupados por igual en hombres y mujeres, reiteró la líder del Organismo Nacional de Mujeres Priistas que es su trabajo que las mujeres dentro del partido tengan espacios de participación política, se les respete el asumir cargos dignos y competitivos.

Lo anterior dicho en una comida que se le organizó de bienvenida a la líder, en la que enfatizó a las más de 80 militantes priistas que México ocupa que gobierne un hombre que vea por las mujeres como vieron los gobiernos de su partido y en Sinaloa se ocupa la continuidad del gobierno de Quirino Ordaz.

En relación con las próximas elecciones dijo que ya tener cuadros con mujeres al frente “No es casualidad que haya tantas mujeres en cargos de elección popular del partido tan bien representadas.”

La líder nacional dijo que al igual que Diana Armenta, ella y muchas mujeres han sido violentadas políticamente pero han tenido que quedarse calladas. Generalizó que las mujeres aprenden en humildad y a veces a quedarse calladas, pero con sus actos a demostrar que lo que piden se lo merecen, resaltando que el partido que las representa sí tiene en la militancia la fuerza.

Hemos tenido que quedarnos calladas para que no digan que somos unas lloronas, pero cuando se ofrece algo de nosotros ahí nos están hablando.”

Por su parte, Diana Armenta, presidenta del ONMPRI en el estado, externó que no basta con orientar o ayudar a las féminas, sino capacitándolas y empoderándolas, y ubicarlas en lugares de toma de decisiones. “Hoy con la ley no solo podemos ser candidatas a regidoras, síndicas, procuradoras a diputadas locales, federales, presidentas municipales no solamente eso, hoy también hay una ley donde a los gobiernos se les obliga que el 50 por ciento de sus funcionarios tienen que ser mujeres y va a ver muchos espacios”.