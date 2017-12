Paciencia ha sido clave para ganar: Chavira

Guasave, Sinaloa.- Los logros de la escuelita de futbol Ceforfut no son obra de la casualidad, sino más bien de la paciencia y confianza que le han demostrado los entrenadores a todos los niños y jóvenes que la conforman.

Jhowanny Chavira, quien fue el fundador de este proyecto, reconoce que en lo deportivo han tenido muchas satisfacciones, pero lo que más contento lo tiene es que ha podido formar buenos hábitos entre los jugadores.

“En el caso de nosotros no medimos nuestros logros a través de trofeos o campeonatos, aquí lo importante es que los niños se disciplinen y sean útiles para la sociedad, además esas acciones forman un círculo vicioso en positivo para la escuela, pues los jugadores de todas las categorías adquieren ese mismo modelo”, resaltó.

Orígenes

El nacimiento de Ceforfut se da raíz que quienes ahora entrenan a esos pequeños se percataron de que la tecnología los había rebasado, pues ya no se veía a niños jugando al trompo, canicas o futbol, sino que ahora les gustaba estar sentados frente al televisor por mucho tiempo.

“Era necesario que alguien hiciera algo y lo estamos logrando con Ceforfut, pues ahora podemos presumir que a muchos de nuestros alumnos les hemos inculcado buenos hábitos a través del deporte”, señaló.

De igual forma reconoce que se necesita de la colaboración de los padres de familia para que esto funcione, pues en ocasiones no mandan a sus hijos a entrenar porque no se portaron bien en la escuela o en su casa.

“Yo he sido muy claro con los padres de familia en cuanto a que no castiguen a los niños por su mal comportamiento quitándoles la oportunidad de hacer deporte, eso no puede ser, mejor que les cancelen el uso del celular, el ver televisión o jugar videojuegos, eso deben quitarles, no lo otro”, apuntó el entrenador.

Logros

Jhowanny Chavira también hizo hincapié en el buen número de jugadores que tienen ahorita perteneciendo a fuerzas básicas de clubes de Liga MX, donde la gran mayoría son de la categoría 2000, año en el que se sacó a la mejor generación de futbolistas que ha dado esta escuela hasta el momento.

Alfonso Alvarado, de Monterrey; Denilson Velázquez, de Dorados; Norman Inzunza, de Xolos de Tijuana; Adrián Haro y Sebastián García, de Gallos Blancos de Querétaro, así como Luis Gutiérrez, de Santos Laguna.

Destaca que todos esos jóvenes que salieron de Ceforfut han aguantado todo lo que implica el irse en busca del sueño de ser futbolistas profesionales algún día, todo gracias a esa preparación y enseñanza que recibieron en Ceforfut.

Sobre los siete títulos que ganaron el pasado Torneo de Futbol de los Barrios, el entrenador asegura que fue muy bonito lograrlo, pero más lo llenó de orgullo el que sus jugadores le hayan demostrado ser unas personas disciplinadas y con valores.