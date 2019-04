Pacientes esperan atención bajo el rayo del sol

Guasave, Sinaloa.- Las personas que acuden al área de Urgencias del Hospital Integral de Sinaloa de Leyva tienen que esperar la atención bajo el rayo del sol, pues la sala de espera se encuentra fuera del edificio y sin ningún tipo de techumbre, lo que ha generado la molestia de los pacientes.

El director de dicho nosocomio justificó la situación señalando que el área es relativamente nueva y aseguró que ya se están realizando las gestiones necesarias para mejorar las condiciones de dicha área.

Denuncia

Alejandro Germán Barraza señaló que acudió al nosocomio en compañía de un familiar por una emergencia médica, y que se encontró con el hecho de que la espera de los pacientes era bajo el sol, incluso aquellos que se sentían muy mal de salud.

Molestia. Los afectados señalan que incluso a las personas enfermas no se les permite esperar dentro del área.

Acompañé a un familiar por una urgencia y tuvimos que esperar bajo el rayo del sol, estaba un niño de 8 años, con temperatura muy elevada, mareo, dolor de cabeza, y no lo pasaban, lo atendieron hasta pasadas las 11 de la mañana.”

Germán Barraza señaló que se dirigió al guardia de seguridad y este le indicó que el administrativo y el director del nosocomio le tenían prohibido permitir la entrada al área, a pesar de que existe un espacio reducido como sala de espera.

“Hablé con el guardia y me dijo que le tenían prohibido que pase a la gente, porque adentro hay una minisala de espera, pero como no se tienen divisiones para las camillas, el espacio es muy reducido, y eso no puede estar pasando, la gente enferma no merece esperar la atención en esas condiciones.”

Respuesta

Ante la denuncia, el director del hospital, Joel Robles Lara, indicó que el problema se tiene desde que se cambió el área de Urgencias al edificio que era ocupado por el Seguro Popular.

“El área en donde está actualmente Urgencias era el Seguro Popular, es por ello que no está adecuada la sala de espera, pero al hacer esa modificación ampliamos la capacidad de atención, sabemos que aún persisten muchas deficiencias, pero estamos trabajando y realizando las gestiones necesarias para que las condiciones del hospital mejoren.”

Deterioro. Para colmo, algunas de las bancas de la sala de espera que está sin techumbre, están en mal estado.

El doctor enfatizó que la Secretaría de Salud ya tiene conocimiento de la situación que se tiene en el hospital y que aunque no se les ha dado una fecha exacta para resolver la problemática, confía en que será en menos de dos meses cuando las instalaciones queden adecuadas.

“No hemos dejado de hacer las gestiones desde enero, y esto se tiene que dar pronto, porque las condiciones del clima no van a permitir que los pacientes queden fuera del edificio. Confiamos que en un mes, dos cuando mucho, las instalaciones queden adecuadas para brindar una buena atención para todos.”