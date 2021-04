Pacientes son dializados con intermitencia en el IMSS de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Un total de 30 pacientes de hemodiálisis que no están recibiendo de forma regular su tratamiento en el Seguro Social de Guasave, se manifestaron en la clínica, pues se quejan por el pésimo servicio que se les presta como derechohabientes.

Aseguran que las máquinas de hemodiálisis funcionan un día sí y al otro no, y la única respuesta que han recibido de las autoridades del IMSS, es que van a traer un técnico para arreglarla, pero mientras eso ocurre los pacientes tienen que ir a hospitales particulares donde les cobran desde mil 500 hasta 2 mil pesos por sesión, y muchos necesitan más de una a la semana para que su vida no se ponga en riesgo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Enrique Ascárrega comentó que la máquina del Seguro Social funciona a medias, y debido a esta situación solicitan que se cambien esos equipos para brindar un mejor servicio a quienes lo necesitan, pues no es la primera vez que sucede.

“Traerán a un técnico para que las arregle, según viene de Hermosillo o de Obregón, pero viene y las arregla, y no llega a Hermosillo cuando otra vez se descomponen. Las máquinas son muy viejas y según que no son del Seguro Social, pero no creo que no sean, pues nos comentan que están pagando renta por ellas y no sé por qué si no sirven, además por eso se han muerto varios, porque se le suben las toxinas al cerebro al no recibir las sesiones a tiempo”, destacó el paciente.

Jesús Soto Ayala, quien es otro afectado, solicita una mejor atención de parte del IMSS, esto debido a que en ocasiones, al presentarse para recibir su tratamiento, los enfermeros no cuentan con la experiencia necesaria para dializarlos.

“Quisiéramos que las máquinas las tuvieran en la planta baja, porque el elevador no funciona siempre, y nosotros estamos muy mal, así que sin elevador hay que ir por las escaleras, y es un martirio, por eso que las pongan abajo, porque tienen mucho espacio para ponerlas ahí, resaltó.

Leer más: Autoridades municipales de Guasave llaman a festejar el Día del Niño desde casa

También tenemos que comprar parches por fuera, porque no sirven, se despegan muy rápido, y pedimos que si no sirven las máquinas, que nos den un vale para ir con particular, porque se supone que estamos pagando este servicio, queremos una mejor atención, hay enfermeros que no saben poner la pistola, la echan a perder, y mi salud dónde queda”, lamentó.

El subdirector administrativo del Seguro Social, Juan Manuel Cervantes Acosta, comentó que se intentará arreglar el problema.

“Vamos a tratar de mediar con la empresa que está encargada del servicio de hemodiálisis para que nos digan si se pueden arreglar o no, la única respuesta que les puedo dar es que, si ellos tienen cómo hacer el gasto o lo hicieron, pueden pasar a mi oficina y se les repone ese gasto, lo único que se les pide es que traigan su documentación y factura”, comentó.