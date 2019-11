Pactarán diálogo entre policías y secretario ante peticiones

Guasave, Sinaloa.- En respuesta a la petición de la liberación de licencias de jubilación que hicieron de forma pública policías municipales a través de este medio, el secretario del Ayuntamiento declaró que de inicio se pactará un diálogo con los agentes para buscar alternativas y dar solución a sus demandas.

A tres días de estar al frente Gerardo Peñuelas Vargas, de la Secretaría, el funcionario externó que aún no estaba empapado del caso pero se dijo en la mejor disposición de tener el acercamiento y buscar los mecanismos de respuestas, ya que la prioridad es resolver a los trabajadores.

Atención

Peñuelas Vargas se comprometió en atenderlos en tiempo y forma para hacer el planteamiento que le corresponda y buscar los medios para atender su petición.

Necesariamente se tiene que dar el diálogo con los policías y con todos los sectores, todo el trabajador que represente cualquier trabajo, independientemente del nivel que sea, van a ser atendidos, ya sea por el director jurídico, el secretario del Ayuntamiento o de la ciudadana presidenta”, dijo.

Una vez que se escuche de viva voz a los policías que externaron la necesidad de agilizar su jubilación al tener cumplido el tiempo de servicio, otros la cesantía y unos más a estar imposibilitados de salud, vio probable que se turne con el jurídico del Ayuntamiento, Julio Villicaña, y les explique cuál es la situación jurídica de quien así lo demande.

Carlos “N”, uno de los solicitantes, quien dicen ser un grupo de 50 pero que solo se reunieron siete por cuestiones de tiempo, señaló que ayer tenían una reunión interna de agentes pero por cuestiones climatológicas se suspendió, por lo que buscarán esta semana tener el primer contacto.

Lo que pudiera darse es visitas segmentadas entre hoy o mañana, ya que tienen que seguir laborando y no se les autorizan permisos para dejar de trabajar pese a ser planteamientos que tengan que ver con cuestiones laborales.

Los policías, quienes optaron por no dar su identidad, dijeron no querer estar en el anonimato pero sí darle voz a todos y que no se torne personal en un solo caso, ya que las de-mandas que hacen son en solicitud de todos los que están a la espera de jubilación.

Quisieron aclarar que no hay conflictos al interior de la corporación, pero queda claro que no tienen una comunicación directa con los superiores.

Cuestiones

Entre los planteamientos que externó el grupo destaca que su intención es que se les hable claro, que se les diga el porqué no se liberan las jubilaciones cuando ha trascendido que ya se tienen las licencias, así como que se les hable claro de cuándo pudieran jubilarlos y ellos deciden si están dispuestos a soportar más, ya que consideran que ha sido lenta la fluidez de liberación de licencias, tomando en cuenta que las últimas seis que al parecer se autorizaron fueron en septiembre, después de meses de haber hecho las solicitudes.

Son los que padecen una enfermedad los que se dicen más preocupados al no saber cómo se hará la prioridad para la liberación, al justificar que hay quienes constantemente tienen problemas para ponerse en pie pero tienen que presentarse a sus labores, ya que en el Seguro después de algunos meses de incapacidad es difícil que les esté extendiendo.