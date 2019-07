Padecen por agua en Valle Campestre, Ruiz Cortines

Guasave, Sinaloa.- Todos los días tiene que madrugar a poner cubetas o cualquier contenedor que tengan bajo la llave de agua, solo de esta forma puede tomar una cantidad razonable para llevar a cabo las tareas del hogar, señala con notable enfado Sandra, habitante del Valle Campestre, en la sindicatura de Ruiz Cortines.

La problemática no es algo nuevo, pues aseguran que llevan ya casi tres años con baja presión; sin embargo, desde el domingo 23 de junio, cuando les suspendieron el servicio por trabajos que realizó personal de la Jumapag, la situación empeoró.

Nosotros siempre hemos tenido problemas con el agua, primero nos traían con que tenían que mandar traer unas piezas del motor de Europa y no sé qué tanto, después según ya las pusieron, pero la verdad es que no ha habido mucha diferencia.”

Inconformidad

“Hace mucho que no sé lo que es darme un baño en la regadera, porque el agua no sube, tenemos que bañarnos a cubetazos, ya no recuerdo ni desde cuando le hacemos así”, se queja.

Amas de casa, comerciantes, niños y adultos mayores, todos padecen por igual esta problemática, misma que no es exclusiva de este sitio, pues el desabasto lo sufren todos los habitantes de comunidades que se abastecen con este sistema de agua potable.

Daniela, quien es trabajadora de una tortillería, señala que el trabajo se retrasa por la falta de agua en cantidad regular.

Hasta ahorita acabo de trapear, porque no habíamos tenido agua en días pasados y la poquita que juntábamos la ocupábamos para otras cosas y así es todo el tiempo, es algo muy cansado.”

Alma López, quien tiene su domicilio por la avenida Benjamín Gil, dijo que aunque hay agua en un canal de riego, por la nula actividad en las tierras este lleva muy poca, que además no se atreven a usar para todas las labores pues es común ver a perros bañándose en el sitio y a esto se suma que hay quienes tiran basura ahí mismo, por lo que el agua está sucia.

Advertencia. Los inconformes señalaron que en caso de no recibir respuesta a su demanda no descartan la posibilidad de tomar acciones radicales. Y es que aseguran que las autoridades de Jumapag no les dan explicaciones.

Exigencia

“Nosotros lo que queremos es que las autoridades nos ayuden con este problema, porque es muy feo vivir así, no sabes ni en que momento se va a ir el agua y cuando llegamos a tener es muy poca la que sale, necesitamos que nos resuelvan.”

Advierten que si la situación no cambia pudieran radicalizar acciones.