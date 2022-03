Padres de familia del CAM No. 3 protestan por falta de intendente en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Un grupo de padres de familia del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 3, se manifestaron ayer en la mañana a las afueras del plantel, en protesta a las pésimas condiciones sanitarias en las que se encuentra, debido a la falta de un intendente, por lo que exigen que se restituya dicho puesto en Guasave, Sinaloa.

Francisco Castro destacó que toda la escuela se encuentra sucia y deteriorada, tanto, que a la entrada se han encontrado animales muertos, condones y toallas sanitarias.

Manifestación

Un total de 40 padres de familia fueron los que se plantaron con pancartas para exigir lo que por derecho les corresponde, por ende le piden a las autoridades educativas que reinstalen al intendente que tenían, ya que por la pandemia lo quitaron, a pesar de que la institución tiene destinados recursos federales y estatales para poder contratarlo.

El padre de familia indicó que desde hace cinco meses solicitaron dicho personal, pero no han obtenido respuesta.

Mencionó que las condiciones en las que se encuentra el plantel son deplorables, debido a que no cuentan con los servicios básicos, como es la limpieza de todas las áreas.

Resaltó que las autoridades se deben de encargar de solucionar dicho caso, ya que es un foco de infección para los estudiantes, quienes pueden contraer herpes, hongos o alguna otra bacteria al estar sucios los baños.

Mencionó que es una injusticia y falta de humanidad el no asignar un intendente, ya que la escuela es para sus hijos con discapacidad, con el fin de que puedan complementar su educación y formación.

“Los niños con discapacidad tienen que estar en un ambiente limpio y saludable. Así como el titular de la SEPyC está en su oficina, muy sanitizada, así queremos que estén nuestros hijos en sus aulas”, aseveró el quejoso.

Insistió en que todos los días se encuentran condones, pastillas, botellas y hasta animales muertos en la banqueta de la institución, por lo que pide al titular de los Servicios Regionales del Petatlán, que atienda sus peticiones.

Jazmín, madre de familia, insistió en que ellas tienen que limpiar, ya que no les dan respuesta, lo cual no es su responsabilidad, pero no les queda de otra.

Leer más: Regidores de Morena de Guasave deciden ya no seguir la misma línea política

Verónica, otras de las afectadas, destacó que es muy peligroso que esté tan sucia la escuela, porque puede formarse un nido de animales ponzoñosos, debido a que la escuela estuvo deshabitada casi tres años por la pandemia.