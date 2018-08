Padres de familia toman la secundaria de El Progreso

Guasave.- Decenas de padres de familia de jóvenes estudiantes de la escuela secundaria 5 de Septiembre, ubicada en El Progreso, tomaron las instalaciones de la escuela como medida de presión para que se les resuelva la falta de director, dos maestros y un intendente que enfrentan desde años.

Además señalaron las pésimas condiciones en las que se encuentra el plantel.

El problema

La secundaria es solo de turno vespertino, pero desde hace dos años no cuenta con director, no hay maestro de arte desde hace tres ciclos escolares, el maestro de ciencias falta desde hace un año y también tienen un año sin intendente.

Yuridia Ruiz Escárrega, madre de familia, señaló que la situación es lamentable, pues los 114 jóvenes estudiantes se están viendo afectados desde hace años por la falta de los docentes y se les está calificando con base en las notas que sacan en las otras materias.

“Tenemos dos años sin director, no hay maestro de arte ni de ciencias y para colmo no tenemos intendente. A los niños les están calificando promediando lo que sacan en las demás materias, no puede ser que se esté permitiendo esto, les está afectando a ellos en su formación y las autoridades nada nos resuelven, por eso tomamos la escuela.”

Ruiz Escárrega mencionó que el lunes recibieron al supervisor de la zona 019, Refugio Estrada, pero no les resolvió nada.

“Solo le dio vueltas al asunto, de hecho se comportó de una manera prepotente, no nos dejó explicarle nuestra postura y al final no nos resolvió nada.”

Las demás madres presentes en la puerta de la escuela, en donde colocaron varias cartulinas con las exigencias, coincidieron en que es la preocupación por la educación de sus hijos lo que les hizo tomar esa medida, como presión, para ver si así las autoridades resuelven esa gran falla que tienen en el lugar.

Denuncia

Aunado a la falta del personal ya señalado, las madres de familia aprovecharon para explicar las condiciones en las que se encuentra la secundaria, pues los aires acondicionados de los salones de segundo grado no funcionan, se tiene problema con la subestación, en donde el cableado está expuesto y son los mismos alumnos quienes los conectan de nuevo para seguir teniendo aunque sea los abanicos funcionando. “Mire, en esos salones de segundo no sirven los aires, la escuela tiene subestación, pero no sirve, se bota y cuando eso pasa los mismos jóvenes van y lo conectan de nuevo, exponiéndose a sufrir alguna descarga, pero no aguantan el calor, muchos de los abanicos no sirven, las condiciones de la escuela están pésimas, pero no podemos gestionar nada porque no hay ninguna autoridad institucional que nos ayude”, manifestó Yuridia Ruiz.

Los padres aseguraron que no permitirían el acceso al plantel, hasta que se les resuelva favorablemente la situación.