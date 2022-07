Padres deben cambiar el chip para combatir obesidad: infantil Karen Beltrán

Guasave, Sinaloa.- A nivel mundial, México se ha posicionado entre los cinco lugares con mayor índice de obesidad infantil. La nutrióloga Karen Beltrán López considera impactante ver que ahora existen niños de tan solo 3 años que ya padecen tiroides o diabetes, padecimientos que por lo general son ocasionados por los malos hábitos alimenticios en casa.

¿Cuántos casos son los que atiende en consulta por obesidad infantil?

Atiendo un aproximado al mes de entre 15 y 20 pacientes, más los que atiendo en mi consultorio en casa.

¿Cuál es el rango de edad que atiende?

El promedio de la edad de los niños va desde los 3 y hasta los 10 años, son los más pequeños. Los demás son pacientes que están en la etapa de la adolescencia, de 13 hasta los 18, quienes padecen de obesidad en la mayoría de los casos.

¿En las consultas ha recibido algún caso alarmante?

Sí, me tocó tener dos: una niña de 3 años con tiroides por obesidad, pero se logró controlar con una dieta adecuada de acuerdo a su edad y desarrollo, y el segundo fue de una menor de 14 años que tenía una obesidad grave número 3, pues pesaba 113 kilos, y ella principalmente llegó al área de psicología, pero la pasaron también al área de nutrición.

¿Cuáles son los factores que detonan la obesidad infantil?

Yo lo atribuyo a la alimentación en casa. Nosotros tenemos una crianza tanto de nuestros abuelos como de nuestros papás, casi siempre la comida la acompañan con algo dulce, con bebidas endulzadas y porciones sumamente exageradas a la que corresponde, y súmale la bebida dulce con gas. En México es claro que no se tiene la cultura de realizar actividad física o hacer deporte. El no hacer ejercicio diario, o simplemente salir a caminar 20 o 30 minutos, afecta, pero en algunos casos son más los pretextos que ponen los padres de familia, que por falta de organización optan por comprar comida en la calle, cuando es mucho más fácil preparar tus alimentos en el hogar, con ingredientes que realmente sabes que están desinfectados y en buen estado. Falta ser organizados y ser responsables, porque esos hábitos se los pasas a tus hijos.

¿Cuáles son las costumbres más comunes en la alimentación infantil, que le ha tocado observar?

Son demasiadas, pero me ha tocado ver a madres de familia darles refresco en biberón a sus bebés o a los niños de 3 a 5 años, y no saben el daño que podría llegar a ocasionarles en su sistema digestivo, pues el bebé está pequeño como para soportar una carga de calorías y azúcares de esa magnitud; también los químicos que contiene el refresco, lo que podría ocasionar hiperactividad, gastritis o acidez, y cuando al bebé le salgan los dientes, se les van a deteriorar.

¿Es difícil cambiar el chip de los padres de familia?

Sí, es difícil, pero no imposible, pues muchas veces no se cambia esa forma de pensar de que si te ves gordito, estás sano, y no, es todo lo contrario, hay casos que sí es por genética, pero aun así se deben de cuidar porque si excedes el límite de peso, de acuerdo a tu estatura y desarrollo, ahí es donde empiezan las complicaciones de salud, te duelen las rodillas o espalda, o sales con diabetes o hipertensión.

Te recomendamos leer:

¿Cómo afecta la obesidad infantil en los niños?

En niños es la desnutrición, muchas veces comen demasiado, pero no ingieren los alimentos adecuados para nutrirse de acuerdo a su desarrollo, y afectaría en su dentadura; puede prolongar el estirón en su adolescencia o pueden tener anemia, y si son niñas, puede que haya amenorrea, es decir, que no existe la menstruación, y que no se desarrolle su físico como debe de ser, también si la mamá está en estado de gestación y si no llega a ingerir las vitaminas, ácido fólico y todo lo que le recomienda el ginecólogo para su dieta, el bebé también podría nacer con problemas de salud en su desarrollo, pues en algunos casos hasta podría tener algún síndrome como diabetes tipo 1, no solo es por genética, también son por factores de alimentación, aunque es poco común, pero aunque las posibilidades son bajas, nunca son de cero, así que las mujeres deben de tener reserva de grasa y vitaminas antes del embarazo.