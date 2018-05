Pagan servicio de agua y no se reporta ante Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Nicolás Antonio García Castro, usuario del servicio que presta Jumapag, denunció ante este medio su inconformidad debido a que tras realizar el pago de la facturación correspondiente a marzo en co-nocida tienda de autoservicio, esta no hizo el reporte ante la paramunicipal y le cobran multa por el supuesto retraso.

El afectado indicó que en la facturación de abril se refleja el supuesto pago pendiente, además de una multa. Para fortuna cuenta con el tícket del depósito, así como con el recibo, por lo que se presentó en las oficinas para plantear su situación.

Yo acudí ante la gerente de pagos y le expliqué mi situación, tengo una tarifa especial que me dieron en el DIF por una discapacidad física. Le dije que es injusto que me estén pidiendo que pague y hasta con multas, cuando yo siempre trato de cumplir.”

García Castro detalló que la respuesta recibida por parte de la funcionaria fue que la tienda con la que tienen el convenio no refleja a tiempo el dinero que percibe.

“Me hicieron una nota en la que dejan pendiente el pago del mes pasado y la joven anotó que el problema fue pagar en esa tienda”, indicó, y agregó que “No me parece justo que lo hagan a uno dar tantas vueltas, imagínese la gente que no sabe o que no tiene para ir a la Jumapag, paga un dinero que ya pagó.”

Respuesta

Cuestionada respecto a la denuncia realizada por el usuario, Paula Gil Sandoval, gerente general de la Jumapag, reconoció que en efecto de unos meses a la fecha han tenido problemas para que la tienda de conveniencia entregue a tiempo lo que capta por ese concepto. Señaló que debido a este problema están considerando romper el convenio, pues la empresa entrega la cantidad recaudada hasta que llega a cierto monto.

“Lo que pasa es que es poca la gente que utiliza este medio para pagar, entonces la tienda a nosotros nos remite lo recaudado hasta cuando llega a cierta cantidad, antes no, y en lo que eso sucede puede pasar hasta un mes.”

Gil Sandoval recomendó a los usuarios que no utilicen esta forma de pago, sobre todo cuando falten pocos días para que venza el plazo.

Ya hemos tenido varios casos como este, por eso le estamos recomendando al usuario que no utilice esta forma de pago, incluso hemos considerado romper el convenio.”

Indicó que como alternativa para aquellos a quienes se les dificulte hacer colas en las oficinas de la Junta, están buscando colocar cajeros similares a los de la Comisión Federal de Electricidad, pero esto aún no se concreta.