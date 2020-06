Pago a contratos por Covid-19 se libera al enviar nueva documentación

Guasave, Sinaloa.- En torno al comunicado que giró el diputado Casimiro Zamora, en el que se exponen las gestiones y soluciones en relación con la problemática laboral de 80 trabajadores del Hospital General de Guasave, con respecto a la falta de pagos, explica que obtuvo como respuesta que fue la falta de documentos lo que influyó en la demora de la entrega del efectivo.

El director del nosocomio aclaró que ya se envió toda la documentación de nuevo y en la actualidad no se debe ningún papeleo.

La gestión

El diputado detalla que el pasado 4 de junio solicitó la intervención de Juan Antonio Ferrer Aguilar, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ante la problemática laboral que compete a camilleros, enfermeras, médicos, entre otros, del Hospital General de Guasave, Sinaloa, contratados para la atención de la contingencia sanitaria del Covid-19.

A lo que recibió una respuesta este jueves que dichos pagos quedarán de forma inmediata pues ha faltado documentación de los expedientes laborales que no se han hecho llegar y que de forma urgente se solicitará al secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, para la integración de la documentación de cada una de estas personas, señalando puntualmente que no es por falta de recursos sino por no contar con la información completa.

Expedientes que, corroboró Jesús “Chuy” López, se volvieron a enviar y no se debe documentación.

Nuevos

Zamora Valdez detalló que se le informó que en el estado de Sinaloa se autorizaron 641 plazas nuevas para igual número de personas y que hasta la fecha se reportan 572 expedientes, faltando 69 para cubrir la demanda de personal del sector salud en el estado y que a nivel nacional se solicitó un requerimiento de 4 mil 699 nuevas plazas para atender esta etapa crítica, agregando que estas plazas y sus titulares.

Finalizó que como diputado federal, representante popular, seguirá trabajando y atendiendo las gestiones de la población ante esta situación de emergencia por el Covid-19.

Fluidez

Por otra parte, enfermeros que fueron contratados ante la pandemia, detallaron que el 1 de junio se les pagaron cuatro quincenas que tenían atrasadas, percibiendo hasta 47 mil pesos en un solo pago y un bono extra.

Te puede interesar:

Hasta cuatro años de cárcel a quien contrate mano de obra infantil

Confirman 10 casos de dengue y uno de zika en Guasave