Palidece el transporte urbano en Guasave 

Guasave. Sinaloa.- La situación económica en la que están los concesionarios del servicio de la Alianza de Transporte Urbano es insostenible, lamentó Ricardo López Soto.

El secretario general de la Alianza de Transporte Urbano de Guasave indicó que desde marzo, cuando se suspendieron actividades escolares y en algunos establecimientos comerciales, han venido soportando pérdidas, resignados a seguir dando el servicio por responsabilidad, aun cuando no hay ganancias, sino pérdidas diariamente.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Operatividad

El líder explicó que actualmente se mantienen operando con un estimado de entre 20 y 25 por ciento del total de la flotilla, y es que aun cuando se hizo el anuncio de que se reaperturarían algunos establecimientos comerciales en el centro, no hubo un incremento considerable en la demanda del servicio.

“Fíjese que hace unas semanas, cuando se anunció que algunos de los comercios no esenciales abrirían sus puertas, nosotros decidimos aumentar la frecuencia del servicio, pero nos dimos cuenta de que no es rentable. Es que los negocios siguen cerrando temprano y mucha gente aún no hace sus actividades de manera normal, además de que tampoco hay estudiantes que requieran de traslado a las escuelas”, declaró.

Son 20 unidades asignadas de dos camiones por ruta las que están trabajando. En ese sentido explicó que las rutas en las que menos pierden, pues aunque hay un poco más de pasaje que en el resto, aun así no se puede hablar de rentabilidad, son la Tierra y Libertad, UAdeO y Constelación.

Realmente de ganancias no podemos hablar en ninguno de los casos, en ese sentido lo que tenemos en cuenta es en las que se pierde menos, y esas son las rutas que le comento.

Riesgo

Para López Soto, el servicio no puede seguir operando en estas condiciones por mucho tiempo, es por ello que realizó un llamado a las autoridades estatales para que los apoyen.

“Nosotros somos conscientes de que no somos los únicos que estamos atravesando por circunstancias muy críticas, sin embargo, uno tiene que hablar por su sector, y la realidad es que el transporte urbano ya no aguanta el laborar bajo estas condiciones, donde tenemos casi cuatro meses de pérdidas. Hay algunos compañeros que ya no tienen camiones en ruta porque se les han descompuesto y no han tenido para hacerle las reparaciones, esa es la realidad a la que nos enfrentamos y no tenemos por qué mentir o exagerar, está muy crítica nuestra situación”.

Pidió que se destine algún tipo de apoyo para que los transportistas urbanos puedan salir de esta difícil situación.

“Yo estoy convencido de que el gobernador no nos va a dejar abajo, porque realmente si se le expone la situación en la que estamos, estoy seguro de que algo podrá hacer para echarnos la mano, porque sinceramente si no recibimos ningún apoyo, la verdad es que nuestra permanencia está en riesgo, y no por falta de voluntad o de ganas, sino porque ya no nos dan las cuentas”, refirió.

Te puede interesar

Coronavirus Sinaloa: Últimas noticias de hoy 26 de junio sobre el Covid 19

Sinaloa a nivel mundial de los más altos en índices de mortalidad

Ayuntamiento aprueba la apertura de los gimnasios