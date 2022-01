Pandemia de Covid-19 provoca que ventas se desplomen en un 70% en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Tras realizar un sondeo entre los comerciantes del centro de la ciudad de Guasave, coincidieron en que las ventas han bajado hasta en un 70 por ciento, y no solo por ser los tiempos de la cuesta de enero, sino que el aumento de contagios de Covid-19 también han influido en ello.

De igual manera señalan que esperan que continúen a la baja, pero tienen la esperanza de que los negocios se sostengan a pesar de todo.

Situación

Mirna Meza comentó que por lo normal el primer mes del año es bajo en cuanto a ventas, pero desconoce si es por ser este mes malo o si se deba a la pandemia el que la demanda de productos se encuentre en caída.

Leer más: Regreso a las clases presenciales en Guasave sería cuando haya semáforo verde

De igual manera, mencionó que ha hecho comparaciones con el año anterior, en el mismo mes, y se dio cuenta de que esta caída es de aproximadamente un 5 por ciento, y eso que aún no finaliza enero, lo que podría significar que esta cuarta ola ya está trayendo efectos negativos en lo que a los comercios se refiere.

Expresó que no temen a que cierren los comercios, ya que no se ha hablado al respecto en Canaco, que es el órgano que los rige, ni tampoco el gobierno municipal ha dicho algo sobre eso.

“Por lo normal, enero es muy bajo y se está sintiendo, no sé si sea por la pandemia o por el mes, pero sí va a la baja la venta en comparación con el año pasado, y eso que apenas estamos a mediados de enero”, dijo.

Expectativas

Xóchitl Guadalupe Salas indicó que las ventas ya han disminuido un 70 por ciento en comparación con el mes pasado, y espera que ya no disminuya más, pues de ser así se verían muy afectados.

De igual manera reveló que si la pandemia empeora y los casos continúan al alza, y el gobierno cierra el sector comercio, se verían en serios aprietos, debido a que mucho comercio se vio en la necesidad de cerrar sus puertas al no poder sobrevivir al Covid-19.

“Si cerramos no podremos conseguir para los gastos y nos iría mal, la vez pasada a mí en lo personal me afectó bastante, ya que tuve que cerrar dos negocios por no poder mantenerlos de pie”, declaró.

Leer más: Disminuyen de manera drástica los casos de dengue en Guasave

Dijo que aunque la pandemia continúe, espera que las cosas mejoren, ya que el negocio es el sustento económico de los comerciantes.