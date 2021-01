Panistas analizan si van solos por alcaldía o en candidaturas comunes

Guasave, Sinaloa.- Al no existir una coalición entre PRI-PAN y PRD por las alcaldías en el estado, la presidenta del Partido Acción Nacional en el municipio dio a conocer que existe una alta posibilidad de ir por ese cargo solos o en candidaturas comunes en las próximas elecciones.

Marisol Montoya Solano destacó que será en las próximas semanas cuando se defina él o la candidata que los represente por la alcaldía de Guasave, ya que tienen hasta marzo para que eso se defina, incluso aún no sacan la convocatoria en el blanquiazul.

En espera

No entramos en coaliciones para las alcaldías, eso es una realidad”, insistió.

En el tema de la equidad de género expresó que en Sinaloa debe haber igualdad en el número de participantes en ese aspecto, y es otro tema del que están a la espera para saber cómo quedará este municipio.

Aunque no definió nombres de los posibles cuadros para participar como candidatos a la alcaldía, reconoció que en el caso de Jesús López Rodríguez siempre se ha tenido acercamiento con él, pero no le han hecho, hasta el momento, ninguna invitación, pero no descarta que se la hagan.

Podría ser el doctor, pero no quiero adelantar nada, ni decir algo que se pudiera malinterpretar, porque aún estamos a la espera”, señaló la líder de los panistas en Guasave.

Montoya Solano dijo desconocer si en los acuerdos hay diputaciones federales para panistas de este municipio.

Protección

En torno a los registros de los precandidatos del PRI por las diputaciones locales, reconoció que al ir en coalición esos fueron acuerdos que se tomaron y se le dio esa facultad al presidente de partido en el estado.

A diferencia de otras fracciones, en el PAN se continúa con los lineamientos por la pandemia y han evitado reuniones masivas, optando por lo virtual, resaltó.

Continuidad

Será el 15 de febrero cuando entren en vigor con más actividades, pero apegados de forma estricta a las recomendaciones del sector salud y atendiendo todos los protocolos por la pandemia.