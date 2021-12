Papeleros exigen al gobierno del estado de Sinaloa cubra adeudo de 3 mdp

Guamúchil, Sinaloa.- Tras las declaraciones que hiciera el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, sobre el adeudo que se tiene con textileros y papeleros en Sinaloa, la presidenta de la Asociación de Papeleros del Estado de Sinaloa pidió que él sea el que tenga comprensión, pues al ser micros y pequeñas empresas requieren del recurso para reabastecer y solventar los gastos de fin de año.

Añadió que la mercancía ya fue entregada y lo justo es que se les pague conforme se había estipulado, siendo la cantidad de 3 millones de pesos la que se le debe solo al grupo que ella encabeza. Rosa Amalia Leyva Castro, presidenta de la Asociación de Papeleros del Estado de Sinaloa, señaló que el sector se encuentra muy preocupado por las declaraciones hechas por el gobernador, pues tienen que cumplir con los compromisos de fin de año con sus trabajadores.

“Nos pide paciencia y comprensión sobre los pagos pendientes que hay, pero somos nosotros los que le pedimos a él comprensión porque nosotros somos en la gran mayoría pequeñas empresas familiares y dependemos de ellas para subsistir y estamos muy preocupados por la postura de él, porque también tenemos que pagar aguinaldos a nuestros empleados y nos gustaría pasar estas fiestas decembrinas en familia, tranquilos, sin preocupaciones”.

Leyva Castro indicó que el sector papelero fue el primero en ser golpeado por la pandemia, obligándolos a innovar y buscar otros mercados, y el programa de útiles escolares representaba un respiro financiero para ellos, siempre y cuando se les pagara en forma, cosa que no ha sucedido. “Nosotros nos dedicamos a la venta de artículos escolares y hemos tenido que innovar y buscar otros mercados y el ser proveedores del programa de útiles escolares nos viene a dar un respiro siempre y cuando se nos pague en tiempo y forma”.

Resaltó que ahora ha sido peor, pues además de que siguen sin recibir el pago, los proveedores ya les cerraron los créditos y no tienen cómo surtir sus negocios. “El programa es muy noble, siempre y cuando se nos pague a tiempo, porque si los pagos se atrasan nuestros proveedores no nos quieren fiar, y ya no podemos ni vender porque no tenemos créditos activos, ni mercancía y así cómo vendemos”.

La presidenta de Asepa detalló que el compromiso era que se les pagarían el 10 de noviembre, y aunque entienden que fue hecho por el gobierno anterior, ellos ya entregaron la mercancía y lo justo es que se les pague. “Se habían comprometido para pagarnos a más tardar el 10 de noviembre, y sí, fue acuerdo del gobierno anterior, pero al fin de cuentas nosotros ya entregamos nuestros paquetes, nuestra mercancía y lo justo es hacer un llamado a que se nos pague”.

Leyva Castro explicó que el adeudo total, a todo el sector participante en el programa es arriba de 9 millones de pesos, pero a la asociación que ella representa se le deben poco más de 3 millones de pesos. “A la Asociación se nos debe pasadito de 3 millones de pesos, a 23 de nuestros asociados”.

La comerciante finalizó diciendo que buscan un acercamiento con el gobernador para que los conozca y vea que son gente de trabajo, que son pequeños comercios de los que dependen familias, y no grandes empresarios.