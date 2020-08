Papeleros tienen bajas ventas pese al regreso a clases

Guasave, Sinaloa.- En las condiciones actuales el inicio del ciclo escolar ha pasado de ser la fecha idónea para el repunte de ventas en papelerías, a ser una fecha común, compartió la presidenta de la Canaco en Guasave.

Leonor Espinoza dijo que esto es lo que en charlas le han manifestado los comerciantes que se dedican a este giro en el municipio, y aseguró que lo atribuyen al hecho de que el ciclo comienza desde casa.

La líder de los comerciantes formales en el municipio se mostró entusiasta con la posibilidad de que en unos meses más, si las condiciones permiten el regreso presencial a las aulas, las ventas pueden mejorar.

Explicó que hasta el momento lo único que ha permitido tener un poco más de movimiento comercial en estos establecimientos es el hecho de que algunas instituciones educativas privadas ya están dando la lista de material que requieren los alumnos a los padres de familia.

No tenemos indicadores aún sobre el porcentaje de ventas porque no se ha terminado la medición de este mes, sin embargo te puedo comentar por el contacto que he tenido con algunos comerciantes de este giro que ha sido muy poco, o casi nada lo que han repuntado las ventas, salvo algunos colegios particulares que ya dieron la lista de material y que los padres han estado acudiendo a comprar, pero de ahí en fuera de las escuelas públicas todavía no se ha podido generar venta.”