Para enero habrá recorte de personal en el Ayuntamiento

Guasave, Sinaloa.- Resultado de los problemas que ha tenido el Ayuntamiento para el pago de nómina quincena tras quincena, la alcaldesa dio la orden de iniciar el próximo año con un recorte de personal, según detalló el oficial mayor.

Será entrando el año, ahorita todas las direcciones están evaluando a su personal otra vez y pues vamos a seguirle con el recorte”, expresó.

Ajustes. Cuando esta administración inició la comuna tenía 2 mil 560 empleados, ahora tiene alrededor de 2 mil.

Jorge Humberto Hernández Escobedo detalló que este proceso se detuvo un poco debido a que no sabían en qué términos quedaría el problema con PASA. “Decidimos pararlo porque si no sabíamos en qué iba a quedar el asunto de PASA, entonces no queríamos despedir personal para después contratar ahí, entonces pensamos en detener un poco, ahorita como ya terminamos con estos ajustes entrando el año vamos a empezar con esto.

Reducción

El funcionario dijo que cuando la administración inició su periodo, el 31 de octubre del 2018, la comuna tenía alrededor de 2 mil 560 empleados. Indicó que a poco más de un año la nómina está en alrededor de 2 mil.

La expectativa que tienen para que las finanzas sean más saludables es la de reducir entre 300 a 400 empleados más. Cada director de área será el responsable de proponer los recortes.

Aquí la idea también es la de no sacrificar la operatividad en cada dirección, entonces estamos buscando más que nada ser más eficaces en los trabajos que desempeña cada empleado.”

Servicios Públicos

En el caso de Servicios Públicos, específicamente de quienes laboran en la recolección de basura, detalló que persiste un déficit de personal, por lo que están evaluando la posibilidad de cambiar a gente que labora en otras áreas a esta tarea en igual de desemplear.

La idea por la que detuvimos la contratación de personal que se hace cargo de la recolección fue porque si vamos a desocupar de un área lo mejor es que vamos a ofrecer este puesto para no desemplear a la gente, claro que habrá casos en los que no les va a convenir a esta misma gente y ahí sí serán ellos quienes tendrán que valorar.”