Para que esta alianza gane en Guasave debemos ir unidos: López Rodríguez

Sinaloa.- Jesús Antonio López Rodríguez reconoció que ya llegó a un acuerdo con la dirigencia estatal del PAN, para encabezar la alianza Va por Sinaloa como candidato a la alcaldía de Guasave, pero aún falta que se dé su nombramiento de manera oficial.

El exdiputado federal reconoció que deben de estar unidos y que cuando sea el candidato oficialmente tendrá un acercamiento con los líderes de PRI, PAN y PRD, porque para ganar tienen que ir juntos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De igual manera comentó que se encuentra agradecido con que se le dé la oportunidad de representar esa alianza.

Leer más: Acuerdan partidos políticos protocolo sanitario durante campaña en Sinaloa

Unidad

El candidato virtual a la presidencia municipal señaló que se encuentra a la espera de que lo reconozcan como candidato oficial, pues por el momento están en pláticas muy avanzadas.

“Oficialmente aún no me han nombrado candidato, pero ya acepté encabezar la alianza”, destacó.

Asimismo, reveló que el PAN pondrá un candidato y que no está frenada la negociación, solo es cuestión de que se haga oficial de un momento a otro.

“Ya platicaron conmigo y yo les dije que sí puedo ir, pero aún no es oficial, ya que me presenten, me den el documento, me registren y todo se formalice, entonces será ahí cuando sea oficialmente el candidato”, insistió.

López Rodríguez indicó que visualiza un panorama de buen ver, ya que son tres partidos importantes, tres partidos que sumados podrán lograr una gran cantidad de votos, por lo cual se encuentra convencido de que corren con la posibilidad de ganar.

Leer más: Nombra Movimiento Ciudadano a Sergio Torres candidato a gobernador en Sinaloa

Limar asperezas

De igual manera señaló que nadie va dividido, todos se trata de unidad y que es completamente normal que en todos los partidos haya gente que está de acuerdo, al igual que hay otras que no lo están, pero al final está convencido de que irán juntos y plenamente complementados en el proyecto de ganar la elección.

El virtual candidato a la alcaldía de Guasave comentó que en todos los partidos hay jaloneos, y son muy normales, ya que si te dan la candidatura y te la retiran, es claro que no te va agradar.