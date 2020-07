Paralizado Crédito Emergente, solo el 10% de solicitantes lo obtuvo

Guasave, Sinaloa.- Ante la crisis económica que ha propiciado la pandemia por Covid-19, alrededor de 300 comerciantes locales recurrieron a solicitar el Crédito Emergente que ofertó el gobierno del estado, pero hasta la fecha solo se han aprobado el 10 por ciento. Sin ventas o apoyo ha sido imposible permanecer, por ello algunos optaron por cerrar definitivamente.

El director de Desarrollo Económico, Benjamín Ahumada, externó que dadas las circunstancias empresarios locales hicieron la solicitud a través de dicha Dirección, pero al parecer están paralizados porque no hay fluidez en las entregas.

“Los comerciantes han acudido a pedir apoyo económico dado a la circunstancia y respuesta a eso en estos momentos esos créditos están totalmente parados, ya que no salieron las cosas como se había pensado. Se metieron cerca de 300 solicitudes de crédito y solamente se aprobó el 10 por ciento por el momento. A todos se les apoyará en su momento”, externó el funcionario.

A pesar de la reapertura gradual que se dio de lo no esencial, hay negocios que abrieron dos semanas y se dieron cuenta que era mejor mantener los puestos cerrados por el gasto que implicaba la funcionalidad.

Justo en estos momentos el apoyo de 25 mil pesos que era el monto de mayor acceso, les hubiera permitido sobrellevar la situación y pagando una tasa preferencial del 3 por ciento, sin embargo esto no se concretó pues bajó el número de beneficiarios.

Hizo énfasis en que otro de los giros que no ha podido reactivarse en Guasave son bares y cantinas, los cuales por el momento todavía no tienen luz verde para la reapertura del negocio. Citó el caso de los cines que ya reaperturaron, sin embargo en ellos no se ha obtenido la respuesta que se esperaba porque un sector muy grande de la población sigue tomando las medidas sanitarias.

“Ellos nos han afirmado que les ha ido muy mal al repunte que se pensó tendrían.” Ante la crítica situación que prevalece de forma generalizada dijo que en Guasave la Dirección de Desarrollo Económico está planificando una campaña de promoción donde se indiquen todas las medidas a seguir para al momento de salir de casa estar sumamente protegidos “en apoyo a esta situación sobre promocionar la reapertura de dichas localidades, por supuesto con todas las medidas necesarias y protocolos de seguridad e higiene”, externó.