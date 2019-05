Pasa se defiende y advierte litigio por contrato

Guasave, Sinaloa.- Tras la crisis que ha generado en el municipio la suspensión del servicio de recolección de basura por PASA, directivos de la empresa salieron a dar su versión donde se defendieron de señalamientos que han hecho directamente la alcaldesa y el tesorero.

Juan Torres Gómez, Encargado de Relaciones Gubernamentales de PASA, señaló que como empresa no llegaron a esta situación sin previo aviso sino que hubo un diálogo con las autoridades, además de que la decisión fue por no tener recurso suficiente para seguir operando, por eso se buscaba el cómo sí continuar operando.

Actualmente la deuda del municipio con la empresa asciende a 48.8 millones de pesos.

“No hubo abandono del servicio sin previo aviso, se ha mencionado que no aceptarían chantajes, lo de nosotros no es chantaje”, señaló el representante de la empresa.

Aclarar que no es un chantaje sino una situación que obedece a falta de recursos”.

Dijo que por otra parte hablar de que el de la empresa es un contrato leonino, es una afirmación que no debieron hacer autoridades del municipio.

“Se me hace una afirmación que no debe ser, somos una empresa seria, que se firmó con un proceso de licitación, que analicen la propuesta técnica y el expediente, los contratos tienen derechos y obligaciones, ahi se establece que se tenía que pagar, en el tema no se ha tratado el de los intereses moratorios, necesitamos seriedad y formalidad, si hay o no recursos los tienen que buscar”, opinó.

Hay declaraciones para desviar la atención, la realidad es que hay un adeudo”.

Cuestionado sobre la determinación del municipio de rentar cinco camiones recolectores respondió que prestar servicio no es sencillo y no bastan cinco camiones.

También desmintió que el servicio se cumpla con 1.9 millones como revelaron hace días y que no tienen argumentos para decir eso.