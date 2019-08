Pasa sus días aferrada a la cobijita de su niña

Guasave, Sinaloa.- A10 días de haber sufrido la pérdida más grande de su vida, Areli Cristina ‘N’, mamá de la infante, pareciera estar fuera de la realidad. Desde que amanece hasta que anochece permanece abrazando la cobijita rosa de su pequeña que murió a causa de una deshidratación. Sin poder aceptar lo ocurrido Areli pasa su noche esperando a que amanezca para irse al Panteón Municpal de El Varal, donde este domingo junto a su familia fue y dejó flores y pasó el día al cumplir 7 años su pequeña.

Hasta el momento ninguna autoridad de justicia, del IMSS, trabajadora social o personal de Derechos Humanos han hecho contacto con los dolientes, con excepción de dos licenciados que dijeron proceder de la capital del estado y ofrecieron sus servicios, de tomar la decisión Areli, de interponer denuncia, pero debido a su condición y su estado de ánimo lo único que desea es esperar a que amanezca para irse al cementerio, y mientras permanece en su casa se la pasa sentada estremeciendo la cobijita de la niña y meciéndose de enfrente hacia atrás.

Con su rostro caído y sus ojos cerrados habla poco y casi no prueba bocado.

Al plantearle si de ser visitada aceptaría ayuda legal o sicológica, respondió a duras penas.

Es que no sé, no sé lo que me pasa, no sabía decirte, no sé si estoy aquí”, externó y soltó el llanto.

Rodeada de sus seres queridos compartieron que Areli pagaba el Seguro por régimen voluntario para ser usado en caso de alguna emergencia desde hace más de 10 años, pero eran contadas las ocasiones que recurría al servicio porque nunca le gustó la atención por la tardanza.

Es que no me gusta, se me hacían muy desatendidos, muy largo, voy a Urgencias, los llevo, he llevado a los grandes y no me los atienden, por eso a la niña yo la llevé porque yo miraba que ella necesitaba que la hospitalizaran”, fue su segunda expresión.