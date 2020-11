Pedirán exonerar a juntas de agua de pago de energía eléctrica

Guasave, Sinaloa.- Ante la situación de crisis por la que atraviesan la mayor parte de las juntas de agua potable en el país, la alcaldesa de Guasave señaló que hay intenciones de presentar una iniciativa donde se solicite que se les exonere el cobro del servicio y además se cambie la modalidad de cobro pues no debe aplicarse la tarifa industrial como la tienen asignada.

La mandataria municipal mencionó que municipios como Angostura y otros no son ajenos a lo que está pasando en Guasave.

“Me han llamado algunos diputados a efecto de que presentemos una iniciativa como municipio en el cual pidamos para toda la república que se exonere a las juntas de agua potable porque todas las juntas del país están en situación de crisis financiera”, expuso.

Yo creo que no nos pueden aplicar una tarifa industrial cuando somos una paramunicipal que le está brindando servicio a ciudadanos, ciudadanos que se encuentran en estado vulnerable, no todos pero algunos sí, y pues que no pueden cubrir con esta parte.”