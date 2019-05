Pegan volantes que arremeten contra delegado de Alcoholes

Guasave, Sinaloa.- La mañana de este viernes amanecieron pegados y tirados en el centro de la ciudad escritos que se adjudica a comisionistas de expendios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, el cual va dirigido al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que se entere de las amenazas y extorsiones de las que supuestamente son víctimas ya que al parecer orquesta el delegado de Alcoholes, Gregorio Hernández Romero.

En el documento se lee que se les pide que paguen semanalmente una cuota en dinero muy elevada, sin mencionar cuanto es lo que se les requiere, diciendo que si no lo hacen se les clausurará el negocio.

“Queremos hacer de su conocimiento el tipo de servidor público que tiene en dicho cargo, careciendo totalmente de valores como la honestidad, legalidad, respeto y honradez, por lo que solicitamos de la manera más atenta que tome cartas en el asunto, y si lo hacemos de manera anónima es por miedo a represalias de este opresor que tiene como servidor público, quien nos amenaza con la delincuencia organizada y que tiene línea directa con usted”, se lee en el citado escrito.

Ante la difusión de la denuncia, Gregorio Hernández dijo que es una acción con tintes políticos y cree que al tener seis meses laborando y cerrar un promedio de 20 establecimientos por no cumplir con el reglamento, se está afectando intereses.

Imagen del documento que circula en distintos lugares de la ciudad.

“Esto tiene otro tinte, pero no tengo ningún temor, esto es fervor político. Yo para empezar no estoy interesado en la política, he sido operador, todo mundo lo sabe no lo he hecho a escondidas, nada he hecho en lo oscurito, me siento tranquilo, molesto sí porque no se vale que una sola persona con intereses malévolos quiera destruir a quien quiere hacer bien las cosas”.

Dijo estar abierto a una auditoría en su trabajo y se investigue en relación a los señalamientos que en el anonimato se le están adjudicando.