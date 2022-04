Permanecerá en su cargo el presidente del Tribunal Municipal de Guasave

Guasve, Sinaloa.- Abelardo Rodríguez Valenzuela, titular del Tribunal Municipal de Guasave, aclaró que se le citó a la audiencia inicial y no a un careo como tal, pero que al no tener conocimiento de las imputaciones que se le hacían pidió postergar dicha audiencia

“Como no me habían entregado la documentación no sé cuál es la imputación del Ministerio Público y se tuvo que suspender la audiencia y se me acaban de entregar los autos para una real defensa.”

Añadió que tiene plena confianza en los órganos jurisdiccionales y que el resultado le favorecerá por las pruebas que presentará.

“Yo tengo plena confianza en nuestros órganos jurisdiccionales y en su momento se va a resolver lo que ellos consideren pertinente, atendiendo en este caso todas las pruebas que en su momento yo aportaré.”

Rodríguez Valenzuela enfatizó que seguirá en el cargo, frente al Tribunal Municipal. “Seguiré en funciones… El nuevo sistema de Justicia Penal establece muy claro la presunción de inocencia y no se puede prejuzgar como en el anterior proceso que era la presunta responsabilidad; ahorita nadie es culpable hasta que se demuestre plenamente.”