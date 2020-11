Persiste gran déficit en alumbrado público en Guasave

Sinaloa.- El municipio de Guasave requiere de no menos de 11 mil lámparas nuevas para solucionar el déficit de alumbrado público que se tiene actualmente, señaló el director general de Obras y Servicios Públicos.

Añadió que además se han invertido seis millones de pesos en el 2019 y lo que va del 2020 para la rehabilitación del ya existente, sin embargo reconoció que el déficit es grande.

Denuncia

Vecinos de la colonia Las Palmas y del fraccionamiento Santa Fe denunciaron ante este medio informativo que sobre el bulevar Aceitunas, desde hace mucho tiempo se tienen problemas con el alumbrado público, pese a ser una vialidad muy importante.

Comentaron que son pocas las luminarias que funcionan y se encuentran casi al ingreso al mencionado fraccionamiento, mientras que el resto del bulevar queda completamente a oscuras.

Argumentaron que inclusive la colonia Lomas del Mar también se ve afectada por la oscuridad que se tiene en el sector, que además de ser muy transitado, es utilizado por decenas de personas para realizar activación física.

Al respecto, Mauricio López Parra, director de Obras Públicas, señaló que en dicho bulevar se tienen problemas de instalación, y que al inicio se robaron algunas piezas que al parecer no han quedado bien instaladas y a eso se deben las fallas.

“Ahí no ha quedado bien la instalación, desde el principio, aunque también tuvimos una cuestión de robo de ciertas piezas que aunque ya se compraron no han quedado bien, pero estamos trabajando en eso y no solo en ese sector, sino también en las comunidades y otros puntos de la ciudad en donde se tienen problemas de este tipo.

Déficit

López Parra detalló que en el 2019 se invirtieron 3 millones de pesos, y una cantidad similar en este año para la rehabilitación del alumbrado en el municipio, sin embargo, reconoció que el problema es grande y el avance no se nota precisamente por el fuerte déficit que se tiene.

“El año pasado etiquetamos un recurso de tres millones de pesos y en este año una cantidad igual para rehabilitación, pero es muy grande el problema que se tiene con las lámparas.”

El funcionario indicó que no solo se trata de la reparación de las lámparas que no están funcionando, sino de que el municipio de Guasave necesita al menos 11 mil luminarias más para poder solucionar la falta de alumbrado que existe en la ciudad y en las comunidades.

“No solo es el tema de la reparación, también hacen falta por lo menos 11 mil lámparas más; son muchas comunidades y por pequeñas que sean merecen contar con el servicio, y pues estamos esperando que el año entrante se asigne un recurso similar para poder seguir trabajando, porque aunque quizá no se note el avance, no hemos dejado de atender el problema.”