Persisten aglomeraciones en instituciones bancarias en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Al menos en una institución bancaria, ubicada en el centro de la ciudad, se siguen registrando problemas de aglomeración de personas, pese a la serie de acuerdos que se tomaron en una reunión sostenida entre autoridades municipales y los gerentes de los bancos, pues la ciudadanía insiste en permanecer en el lugar pese a recibir turnos con horarios marcados, señaló el director de Desarrollo Económico.

El funcionario indicó que se está buscando la reapertura de la sucursal del banco en donde se están teniendo los problemas, pero por el momento no cuentan con personal para poder hacerlo.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin personal

Benjamín Ahumada López, director de Desarrollo Económico en Guasave, informó que han tenido reportes de que se siguen presentando aglomeraciones en el Banamex, ubicado en el centro de la ciudad, por lo que buscó hacer contacto con la encargada de la zona centro-norte de dicha institución bancaria, para plantearle la reapertura de la sucursal del banco que se encuentra frente al Seguro Social.

Acabo de hablar con la encargada, precisamente porque seguimos teniendo el reporte de esa institución bancaria, porque el resto la verdad ha sido mucho menos el problema tras la reunión; le planteamos la posibilidad de abrir la sucursal, pero me comenta que no cuentan con personal para poder hacerlo, pues al menos 15 colaboradores, entre positivos a Covid y vulnerables, no están trabajando actualmente. Entonces les es imposible.”

Ahumada López detalló que el día lunes también se tuvo problemas en Telecomm, pero con la intervención de Protección Civil se agilizó la fila y se respetó la sana distancia.

Otro problema

Ahumada López señaló que también es necesario evidenciar la respuesta que se tiene por parte de la ciudadanía, pues en el banco en el que se están registrando las aglomeraciones se están aplicando un método de turno con número y horario, pero los cuentahabientes insisten en permanecer en el lugar.

“Dándole seguimiento a las denuncias, quejas y hasta videos que nos han enviado, hablamos con el personal del banco y me dicen que están dando turnos con horario y número, pero la gente no entiende y se queda haciendo fila o simplemente esperando en el lugar, aunque les den turno hasta dentro de dos o tres horas; eso también hay que decirlo, porque no nada más es responsabilidad de la institución o de nosotros como autoridades, la respuesta de la ciudadanía es fundamental.”

Elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública se están abocando a entregar cubrebocas en la fila, pues hay personas que acuden sin portar uno, y también buscando que se respete la sana distancia, sin embargo, señalan que la gente no se quiere mover o retirar del lugar pues temen que le ganen el turno.

No los hacen entender, hasta sin cubrebocas han hecho fila, pero al banco no los dejan pasar, entonces los policías y Protección Civil les avisan y cuando tienen les proporcionan uno; si tienen cita hasta más tarde, les piden que se muevan de ahí, pero piensan que les quitarán el turno aunque tengan horario.”

Te puede interesar:

Infantes también son portadores, por lo que deben resguardarlos

Limitadas reservas de sangre impiden operar de inmediato en Guasave

Urgen donadores de sangre para operar a bebé en Guasave