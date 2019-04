Pescadores activan red de vigilancia ante veda

Guasave, Sinaloa.- Ante la necesidad de evitar que se ejecuten capturas de especies vedadas o se afecte las zonas de criaderos, socios de la Confe-deración de Cooperativas Pesqueras activan vigilancia permanente en la costa y analizan las inspecciones de seguridad.

Durante la reunión en la Confederación se les pidió que estuvieran alertas y de detectar irregularidades llamar al personal de la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca (Conapesca) para que intervengan.

Recomendación

Raúl Leal, jefe líder de las Cooperativas Pesqueras, explicó que al pasar la Cuaresma se deben de guardar los choros de línea, maya chica y mediana, para evitar extraer especies que se están reproduciendo o están en desarrollo.

Tenemos que cumplir con una responsabilidad de cuidar las especies vedadas y la zona de criadero.”

Durante la reunión hizo la invitación a los ribereños para que colaboren y respeten la veda del crustáceo. El 1 de mayo se activa la prohibición de pesca en al menos cinco especies más.

“Tenemos que colaborar e invitar a todos los compañeros para que respeten la veda, porque la única esperanza que tenemos es que la próxima temporada sea redituable, aunque va consistir en el cuidado que nosotros tenemos de estas especies.

Acciones

El líder pesquero dijo que si durante las jornadas de vigilancia se percatan de que alguien trae camarón, o está trabajando en áreas que no debe, se recurrirá a las autoridades competentes ya que ellos no tienen injerencia pero al denunciar se podrá proceder en contra de quien cometa las anomalías. Hasta el momento se detectó en el mar un chinchorro, el cual está prohibida su utilización, pero no se dio con los responsables.

Esperemos que nuestra gente nos ayude, que respete y que cuidemos, porque el año pasado se mantuvo la vigilancia y hubo una muy buena temporada. Nosotros a partir de ya paramos de usar chinchorros.”

Ante la situación que se avecina para los hombres dedicados al mar, al paralizarse la actividad en los ocho campos pesqueros en un 70 por ciento, Raúl Leal aclaró que no están en contra de que se cuide la especie, sino al contrario, ellos están enfocados y coordinados para que no se violenten las vedas pero proponen que los programas de asistencia entren aparejados y no desfasados como ha venido ocurriendo.

“Lo que nosotros decimos es que también los programas de asistencia vengan aparejados, no que después llegan como el Empleo Temporal. En un 70 por ciento se paraliza la actividad pesquera.

Una vez pasada la Cuaresma se avecinan tiempos difíciles porque baja la demanda.