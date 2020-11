Pescadores de Guasave piden a diputados mejorar presupuesto para el 2021

Sinaloa.- En la miseria es como mantiene el gobierno federal al sector pesquero al haber eliminado los programas de apoyo, por lo que esperan que para el presupuesto del 2021 se les etiqueten más recursos y poder recuperar al menos los programas que les quitaron, manifestó Emilio Valenzuela, líder de cooperativa pesquera en Guasave.

El presidente de la cooperativa pesquera Las Abejas, de Boca del Río, Guasave, hizo un llamado muy enérgico a los diputados federales de la entidad y el país para que en la discusión y asignación de recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) tomen en cuenta la crisis que vive el sector pesquero, sobre todo con la eliminación del programa de subsidio al combustible y apoyo para equipos marinos.

“Ojalá que en el presupuesto del año que entra haya cambios que beneficien más al sector pesquero, esperemos que sí, ya ven que en vez de ponerle un poquito más a la pesca se le quitó lo poco que se tenía, es muy poco lo que le dejaron, apenas para el manejo de las oficinas de pesca y de Conapesca pero para otras cosas no dejaron nada, todo quitaron.”

“Esperemos pues que se regresen los programas, el mejor era el del apoyo a la gasolina ribereña y la sustitución de motores y pangas. Eran los mejores dos programas de los 23 que teníamos, pero de todos nada más dejaron el Bienpesca y se fue un desorden.”

Señaló que en el programa Bienpesca hubo tanta cobertura que se incluyó a gente que no tiene nada que ver con el sector pesquero.

Dijo que esperan que el gobierno tome conciencia de todo lo que está sucediendo con este sector al haber quedado desprotegidos en presupuesto.

“Esperemos que los diputados federales le metan ganas y aprueben un buen presupuesto para la pesca, que nos regresen lo que teníamos y un poquito más porque no alcanza lo que teníamos y mucho menos quitándonoslo.”

Entrega de apoyo

El representante pesquero dijo que equivocadamente este gobierno federal enlistó y entregó el apoyo del Bienpesca a muchas más personas, incluidas muchas que nada tienen que ver con la actividad pesquera.

“Gente que no tiene nada que ver con la pesca recibió el apoyo, de ahí se le debía dar a todos los pescadores y habérsele dado también un apoyo a gasolina y apoyo a motores y pangas pero no se dio nada y ahorita si tuviéramos producción pues ni modo, con eso le atorábamos, pero lo que no tenemos es producción pues”, expuso.

“La queja más que nada tiene que ver con la falta de producción y tiene mucho que ver las granjas acuícolas, son las que están matando todas las especies, no nada más el camarón, el robalo, el pargo, la curvina, de todo, se están acabando las granjas y están produciendo mucho, hasta tres cosechas, pero a los ribereños nos están dejando en la miseria.”

Señaló que entre los barcos sardineros y las granjas acuícolas están acabando con la actividad pesquera ribereña y no les están dejando nada, ni para la subsistencia.